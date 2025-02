Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Hartman keert terug, winteraanwinst staat voor basisdebuut

Feyenoord schakelde midweeks AC Milan uit in de Champions League, maar moet nu het vizier weer richten op de Eredivisie. De ploeg van Pascal Bosschaart, die naar verluidt voor zijn laatste duel als interim-trainer van de Rotterdammers staat, kan zich geen averij meer veroorloven in de competitie. Er zal dus gewonnen moeten worden van Almere City. Het Algemeen Dagblad verwacht dat dit moet gaan gebeuren met basisdebutant .

De ziekenboeg van Feyenoord puilt, zoals eigenlijk al het hele seizoen, helemaal uit. Tegen Almere City kan Bosschaart geen beroep kan doen op Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Gernot Trauner, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Quiten Timber en Facundo González. Daar is midweeks Calvin Stengs, die geblesseerd raakte tijdens zijn invalbeurt tegen AC Milan, bijgekomen.

Midweeks kon Bosschaart ook niet beschikken over Oussama Targhalline, Stéphano Carrillo en Quilindschy Hartman, die niet zijn ingeschreven voor het restant van de Champions League. Laatstgenoemde kan in de Eredivisie wél weer rekenen op een basisplaats. Hij zal tegen Almere City Gijs Smal vervangen als linksback. Givairo Read start als rechtsback, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het hart van de defensie vormen.

Op het middenveld kiest Bosschaart naar alle waarschijnlijk voor een basisdebutant. De interim-trainer heeft weinig keuzes op het middenveld, waardoor Targhalline zijn opwachting mag gaan maken. De Marokkaanse middenvelder krijgt op het middenrif van Feyenoord gezelschap van Antoni Milambo en Jakub Moder.

Door deze invulling van het middenveld schuift Igor Paixão weer naar de linkerflank bij Feyenoord. De andere buitenspeler is Anis Hadj Moussa. In de spits krijgt Júlian Carranza, afgelopen dinsdag in San Siro goed voor de beslissende treffer van Feyenoord, de voorkeur boven Zépiqueno Redmond. De achttienjarige spits begon midweeks in de basis, maar zal nu genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Targhalline; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Wat verwacht jij van de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City? Laden... 90.9% Winst Feyenoord 6.4% Een gelijkspel 2.6% Winst Almere City 453 stemmen

