Flinke blunder van Hessel Steegstra wordt Ajax niet fataal tegen Feyenoord

heeft Ajax op voorsprong geschoten in de wedstrijd tegen Feyenoord. De spits zorgde in de 37ste minuut van de wedstrijd voor de 1-0. Het was zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.

Jorrel Hato gaf een dieptepass aan Steven Berghuis, wiens schot door doelman Timon Wellenreuther werd gekeerd. In de rebound belandde de bal via Dávid Hancko voor de voeten van Brobbey, die binnenschoot.

Het doelpunt leek aanvankelijk te worden afgekeurd, want grensrechter Hessel Steegstra vlagde voor buitenspel van Berghuis. Daar bleek echter geen sprake van. De beelden wezen uit dat Berghuis duidelijk niet buitenspel stond, want Gernot Trauner voorkwam dat. Commentator Mark van Rijswijk van ESPN had ook opvallend lang de tijd nodig voordat hij concludeerde dat er inderdaad geen sprake was van buitenspel, wat met het blote oog toch al snel te zien was.

Videoscheidsrechter Rob Dieperink kwam op de lijn, waarna scheidsrechter Danny Makkelie het doelpunt alsnog toekende.

