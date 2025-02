Heerenveen - Fortuna eindigt in 2-2: 'Twaalf man waren niet doorslaggevend'

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard is definitief geëindigd in een 2-2-gelijkspel, zo laat de KNVB weten. Ondanks dat Fortuna korte tijd met een man extra op het veld stond, wordt er achteraf niet ingegrepen.

Het competitiebestuur betaald voetbal oordeelt: "Conclusie is dat de onjuiste administratieve/organisatorische beslissing van de arbitrage niet van doorslaggevende invloed is geweest op de definitieve uitslag van de wedstrijd. Daarom is besloten dat de wedstrijd gespeeld is en is geëindigd in een 2-2-gelijkspel."

De wedstrijd werd gespeeld op 1 februari en stond onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank. Tijdens de wedstrijd was Heerenveen-trainer Robin van Persie woedend over de gang van zaken: hij noemde de arbitrage een ‘stelletje amateurs’. De KNVB meldde zich na het duel bij de internationale spelregelcommissie IFAB om informatie in te winnen over de situatie.

In de slotfase van het duel tussen Heerenveen en Fortuna bracht Danny Buijs Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld. Zij zouden Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus vervangen, maar laatstgenoemde bleef in het veld staan. In de periode dat de Limburgers met twaalf man stonden, werd er een ingooi verdiend, die vervolgens leidde tot een hoekschop. Uit deze hoekschop viel de gelijkmaker