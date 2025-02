Ihattaren blinkt uit en draagt bij aan 1-4 overwinning van RKC Waalwijk

In een absolute degradatiekraker heeft RKC Waalwijk een belangrijke overwinning behaald op Almere City. De wedstrijd, gespeeld in het Yanmar Stadion, eindigde in een 1-4 zege voor de bezoekers. Almere stond lang op voorsprong, maar na de rode kaart van Joey Jacobs draaide de wedstrijd helemaal om. Met deze overwinning komt RKC op veertien punten, terwijl Almere City onderaan blijft met tien punten.

Ondanks een sterker begin van RKC was het Almere City dat de score opende. Junior Kadile maakte het doelpunt, na een assist met een hakje van Charles-Andreas Brym. Tot de rust hield Almere de overhand.

Vlak na rust kantelde de wedstrijd helemaal, dankzij een rode kaart voor Joey Jacobs, die Richonell Margaret vasthield. Ondanks verdedigende wissels wist Almere zich niet staande te houden. De belangrijkste man bij RKC, Mohamed Ihattaren, maakte de 1-1 dankzij een via Hamdi Akujobi van richting veranderd schot.

RKC wist twintig minuten voor tijd de voorsprong te pakken. Yassin Oukili maakte de 1-2 met een schot in de korte hoek. Vlak voor tijd werd de wedstrijd beslist via Oskar Zawada. In de blessuretijd werd het ook nog eens 1-4 voor de Waalwijkers. Mohammed Ihattaren schoot zijn vrije trap via de paal en doelman Nordin Bakker binnen om de pijnlijke einduitslag op het bord te zetten.

Deze overwinning is van groot belang voor RKC in de strijd tegen degradatie. Met veertien punten staat het nu op drie punten afstand van Heracles op plek zestien en ruim boven Almere City, dat met tien punten op de laatste plaats blijft. De druk op Almere City neemt toe na deze nederlaag.

