Johan Derksen donderdagavond mogelijk afwezig bij Vandaag Inside

Het is nog maar de vraag of Johan Derksen donderdagavond aanschuift bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van het programma had door het weer grote problemen om woensdagavond het Mediapark in Hilversum te bereiken. Het noorden van Nederland was namelijk bedekt onder een dik pak sneeuw en Derksen verklapte dat er nog meer winterse neerslag zou komen.

"Het was verschrikkelijk in het noorden, echt verschrikkelijk", steekt Derksen van wal na een vraag van presentator Wilfred Genee over het weer. Grolloo, waar de analist woont, was namelijk bedekt onder een pak sneeuw. "Zelfs het openbaar vervoer reed niet. De bussen gleden allemaal van de weg. Er lag echt 21 centimeter vanochtend."

Derksen vond de lange autorit van Grolloo naar het Mediapark in Hilversum, waar de Vandaag Inside-studio zich bevindt, dan ook geen pretje. "We zijn hier naartoe gegaan en bij Hoogeveen was het afgelopen met de sneeuw. In het noorden is het onder het vriespunt en hier is het vier graden", vervolgt hij in het praatprogramma.

"Maar wel leuk toch of niet, lekker in de sneeuw?", vraagt Genee. "Nou ik vind het helemaal niet leuk als je de weg op moet", reageert Derksen fel. "De hond vindt het fantastisch en het vrouwtje ook", vervolgt de analist, die zelf totaal niet kan genieten van het winterse weer in Nederland.

Moet Derksen een avond overslaan bij Vandaag Inside?

Genee stelt vervolgens dat Derksen veilig is aangekomen in Hilversum, maar dat de sneeuw er nog steeds ligt als de de 76-jarige analist weer naar huis moet rijden. "Ja, en we krijgen vanavond weer een pak sneeuw", aldus Derksen "Dus het is niet zeker of je er morgen bij bent dan?", reageert de presentator daarop met een grote lach. Iets wat ook opvalt bij Albert Verlinde, die René van der Gijp op de woensdag vervangt bij Vandaag Inside. "Je wordt helemaal blij."

"Anders moet je hier bij Van der Valk blijven", probeert Genee zijn geniepige lach nog enigszins te verbergen. "Ik heb het idee dat jij dat helemaal niet erg vindt, als ik een avond oversla", grapt Derksen vervolgens richting de presentator. "Maar als ik uitbetaald krijg, dan wil ik wel een avondje wegblijven."

VIDEO - Kan Johan Derksen donderdag wel aanschuiven bij Vandaag Inside?

