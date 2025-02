Jorthy Mokio schrok om wat Francesco Farioli tegen hem zei: 'Ik was in shock'

Jorthy Mokio wist pas een dag van tevoren dat hij op het middenveld zou spelen in het Europa League-duel tegen Union Sint-Gillis (0-2). Dat zegt de jonge Belg, die goed speelde en scoorde, tegen de camera’s van Ziggo Sport.

Interviewer Sam van Royen vraagt Mokio of zijn leeftijd nou klopt, waarop hij in lachen uitbarst: “Ja, ik ben zestien jaar oud.” De oud-jeugdspeler van AA Gent speelde goed en analyseerde zijn eigen spel: “Ja, ik denk wel dat ik in de tweede helft beter was. Dat vind ik van mezelf wel.”

Als Van Royen vraagt naar de voorbereiding op de wedstrijd, is Mokio eerlijk. Hij hoorde pas woensdag van Francesco Farioli dat hij zou spelen: “Ik was in shock eigenlijk. Ik wist niet dat ik zou spelen, want ik stond al in de basis zondag (tegen Fortuna Sittard red.)”

Mokio speelde in Sittard nog als linksback, maar speelde donderdagavond op de ‘zes’-positie van de geblesseerde Jordan Henderson. Op de vraag waar hij meestal speelt, antwoordt de goedlachse jongeling dat hij voorheen vooral in het middenveld speelde. Waar zijn voorkeur ligt? “Voor mij maakt het niet per se uit waar ik sta. Gewoon mijn taken doen, minuten maken en wie weet komen er meer minuten”, aldus Mokio.

Als kers op de taart van een goed optreden wist Mokio ook nog eens te scoren. Vooraf had hij dit zelfs besproken: “Remko (Pasveer) zei tegen mij: ‘gewoon lossen, op dit veld kun je niet zomaar dingen doen.’ Toen ik die bal zag, ging ik gewoon lossen.”

