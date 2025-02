Teruglezen: zo verliep de laatste dag van de winterse transferperiode

Evan Rottier (22) maakt per direct de overstap van FC Eindhoven naar ADO Den Haag. De spits had een aflopend contract in Eindhoven en levert zijn club op deze manier dus nog een transfersom op. In drie jaar tijd wist hij 25 doelpunten te maken en 16 assists af te leveren in 95 wedstrijden. "Ik ben trots op wat ik hier heb bereikt en ben blij dat ik belangrijk heb kunnen zijn voor de club. Ik wil alle clubmensen bedanken voor de mooie jaren en wens de club het beste toe", zegt Rottier.