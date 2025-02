Slot zet vraagtekens bij Engelse spelregel: ‘Eén van de weinige dingen die ik niet begrijp’

Arne Slot heeft op de persconferentie voorafgaand aan de return in de League Cup van Liverpool tegen Tottenham Hotspur zijn onvrede geuit over een spelregel in het Engelse voetbal. De FA staat namelijk slechts toe dat clubs twintig spelers opnemen in de wedstrijdselectie. Dit aantal ligt in de meeste andere competities op 23.

In Engeland is het zo dat ploegen voor wedstrijden in de competitie en bekers maar twintig spelers mogen opnemen in de wedstrijdselectie. Dat betekent elf basisspelers, waardoor er nog negen namen op de bank plaats mogen nemen. In de meeste andere competities, waaronder de Champions League, ligt dit aantal op 23.

Artikel gaat verder onder video

Die regel vindt Slot onbegrijpelijk, zo geeft hij aan op zijn persconferentie. “Het is één van de weinige dingen die ik niet begrijp in Engeland”, begint de trainer van Liverpool zijn relaas. “We zijn hier in een land waarin we de meeste wedstrijden spelen. Zeker wij en alle clubs die in Europa spelen. We spelen zo ontzettend veel wedstrijden. Om al die wedstrijden te spelen, heb je een grote selectie nodig. Dat lijkt me eerlijk.”

Om het aantal wedstrijden goed op te vangen, hebben de Engelse clubs dus vaak veel spelers, maar dat brengt met de kleinere wedstrijdselectie zijn eigen problemen met zich mee. “Het is moeilijk om de eerste elf spelers uit te kiezen. Maar iemand vertellen dat hij niet eens deel uitmaakt van de selectie, dat is nog veel moeilijker”, kaart Slot aan, die niet begrijpt waarom in Engeland de overstap naar 23 spelers niet is gemaakt. “We spelen de meeste wedstrijden, maar mogen maar 20 spelers meenemen.” Daarbij gaat het de oefenmeester er niet om dat hij keuze wil hebben uit meer wissels tijdens duels. “Het gaat erom de stemming in de kleedkamer goed te houden. Want we hebben meer dan 20 spelers nodig met al die wedstrijden.”

Vind jij dat de Engelse bond het aantal spelers in de wedstrijdselectie moet verhogen naar 23? Laden... 91.7% Ja, dat is eerlijker 8.3% Nee, twintig is genoeg 324 stemmen

