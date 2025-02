Ongekend knappe actie van Gravenberch gaat viral: 'Beste van de wereld'

heeft zaterdag indruk gemaakt met een ijzersterk optreden in de Premier League-wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool (0-2). De Nederlandse middenvelder speelde een uitstekende wedstrijd en liet in de tweede helft een briljante actie zien, die direct viral ging op sociale media.

Gravenberch stond zaterdag alweer voor de 31e keer dit seizoen in het shirt van Liverpool en bewees opnieuw zijn waarde. De middenvelder maakt al het hele seizoen indruk en liet ook tijdens de uitwedstrijd tegen Bournemouth uitstekend spel zien. Op X circuleren beelden van een moment uit de tweede helft waarin hij drie tegenstanders te kijk zet.

LEES OOK: Engelse media richten zich tot Nederlander bij Liverpool: 'Slechte avond van hem'

De Nederlander ontving de bal een meter voor de zijlijn en werd onder druk gezet door Justin Kluivert, Milos Kerkez en Tyler Adams. Met een sublieme roulette schudde de Liverpool-middenvelder zijn directe tegenstanders af en speelde hij zichzelf vrij.

LEES OOK: Verbluffende cijfers: 3 Nederlanders in top 50 duurste voetballers ter wereld

Voetbalfans zijn behoorlijk onder de indruk van de actie van de Nederlander, die talloze complimenten krijgt op X. Mede dankzij de sterke wedstrijd van Gravenberch blijft Liverpool soeverein aan kop in de Premier League. De ploeg van Arne Slot heeft na 23 gespeelde wedstrijden 56 punten en lijkt op koers voor de titel.

I’ve seen enough now. Ryan Gravenberch is the best midfielder in the Premier League. https://t.co/pYngkOqy1r — Filly 🇪🇷 (@FillyKris) February 1, 2025

MOTM today… Ryan Gravenberch.

Exceptional performance — Andy Myers (@djandymyers) February 1, 2025

Gravenberch, best midfielder in the league this szn. — Olumide (@Seyi2k) February 1, 2025