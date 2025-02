Allesbehalve sportieve actie van Van Dijk gaat viraal: Liverpool-fans houden het niet meer

stond donderdagavond in het middelpunt van de belangstelling tijdens de return tussen Liverpool en Tottenham Hotspur in de halve finale van de League Cup. De Nederlander bekroonde een ijzersterk optreden tien minuten voor tijd met een treffer, maar was in de openingsfase al bij een aantal opvallende momenten betrokken. Een paar minuten nadat hij zijn directe tegenstander met de elleboog een tik tegen zijn kin had gegeven, deed hij na een overtreding alsof hij wilde helpen met opstaan.

Liverpool had donderdagavond nog wat recht te zetten tegen Tottenham Hotspur. De eerste ontmoeting tussen beide ploegen in de halve finale van het bekertoernooi eindigde immers in een 1-0 zege voor de Noord-Londenaren. Waar Arne Slot er in de hoofdstad nog voor koos om een aantal basisspelers rust te geven, stuurde hij op eigen veld ‘gewoon’ een ijzersterk elftal het veld op. Naast Van Dijk hadden ook Ryan Gravenberch en Cody Gakpo een basisplaats. Laatstgenoemde opende na ruim een half uur de score met zijn vijfde bekertreffer van het seizoen, maar op social media is er vooral aandacht voor Van Dijk.

De aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal had het in de eerste tien minuten al een aantal keer aan de stok met Richarlison. De spits van Tottenham Hotspur is vanwege zijn verleden als Everton-speler totaal niet geliefd op Anfield en blijkbaar had ook Van Dijk nog een appeltje met hem te schillen. De Nederlander deelde na nog geen drie minuten al een forse tik uit aan Richarlison, die de elleboog van zijn tegenstander vol tegen zijn kin kreeg gedrukt. Dat moment leidde al tot veel discussie online, omdat Van Dijk de aanvaller bewust pijn leek te willen doen, maar van de scheidsrechter geen kaart kreeg. Er ontstond vervolgens een opstootje tussen de twee, dat niet veel later een vervolg zou krijgen.

LEES OOK: Engelse media schrijven allemaal hetzelfde over Virgil van Dijk, na 'heerszuchtige' avond op Anfield

Van Dijk beging in de zevende minuut halverwege de helft van Tottenham Hotspur een overtreding op Richarlison. De verdediger werkte de Braziliaan naar de grond. Van Dijk leek Richarlison vervolgens omhoog te willen helpen, maar op het moment dat de aanvaller zijn hand uitstak om in te gaan op het op het eerste oog sportieve aanbod, trok Van Dijk zijn hand weer terug. De aanvoerder van Liverpool sprintte vervolgens terug naar zijn helft. Het moment wordt op X uitgebreid gedeeld door Liverpool-fans, die er natuurlijk wel om kunnen lachen. Richarlison waarschijnlijk wat minder. Het werd voor de Zuid-Amerikaan sowieso een avond om snel te vergeten. Hij moest na 45 minuten de strijd staken met een kuitblessure. Volgens zijn trainer Ange Postecoglou zag het er ‘niet goed’ uit. Het zou een nieuwe klap zijn voor Richarlison, die dit seizoen al wordt geplaagd door blessureleed en daardoor pas veertien duels in actie kwam (drie doelpunten en één assist).

