Engelse media zien 'bizarre handdruk' van Slot en weten oorzaak rode kaart Hulshoff

De Engelse media heeft genoten van de laatste Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool op Goodison Park. Voor Arne Slot, trainer van The Reds, werd zijn eerste derby er een om niet snel te vergeten. Na het verspelen van de zege in extremis, ontving de Nederlandse oefenmeester een rode kaart van scheidsrechter Michael Oliver.

"De laatste Merseyside Derby op Goodison Park eindigt met een massale knokpartij", kopt de Daily Mail. "Vier personen kregen rood, waaronder Liverpool-boss Arne Slot. De schermutseling op het veld trok de aandacht van alle spelers, politie, stewards en Slot, die vervolgens ook een rode kaart kreeg van Oliver. Ook zijn assistent Sipke Hulshoff kreeg een rode kaart, nadat hij heftig met de scheidsrechter had gediscussieerd over de toekenning van de gelijkmaker van Everton."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Liverpool staat bijzondere trainerssituatie te wachten na rode kaarten voor Slot en Hulshoff

In The Sun is er ook aandacht voor de rode kaart die Slot na afloop van de verhitte derby ontving van Oliver. "Slot was nog niet klaar met scheidsrechter Oliver en kreeg prompt een rode kaart gepresenteerd. Hij leek de hand van Oliver vast te houden in een bizarre handdruk", schrijft de krant, die de gevolgen van de rode kaart voor Slot ook benoemt. "Slot zal dit weekend niet langs de lijn staan wanneer Liverpool het opneemt tegen Wolverhampton Wanderers. The Reds kunnen echter in beroep gaan tegen de beslissing."

LEES OOK: Virgil van Dijk geeft Everton keiharde trap na

Slot 'furieus' vanwege niet bestraffen overtreding

Volgens The Guardian protesteerde Slot 'furieus' naar aanleiding van het opstootje en dan in het bijzonder over het feit dat Everton-speler Beto in aanloop naar de gelijkmaker niet bestraft werd voor een overtreding. Dat was ook de reden waarom Hulshoff de rode prent gepresenteerd kreeg. Als gevolg van de rode kaarten was er vanuit de staf van Liverpool geen afvaardiging om de pers te woord te zijn.

Premier League-regels schrijven namelijk voor dat weggestuurde spelers en stafleden na afloop van een wedstrijd niet voor de media mogen verschijnen. "Maar de woede van zijn eerste Merseyside-derby zal misschien nog niet weggetrokken zijn wanneer hij vrijdag een persconferentie houdt", klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray.