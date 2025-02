Liverpool rekent af met Bournemouth dankzij klasse van Salah

Liverpool heeft zich herpakt na de midweekse nederlaag in de Champions League tegen PSV. Ditmaal stuurde Arne Slot wel zijn sterkste elf het veld in, maar die hadden het erg lastig met het verrassende Bournemouth. De thuisploeg miste vele kansen, maar Liverpool heeft Mohammed Salah. De Egyptenaar zorgde voor beide treffers en met name zijn tweede was van grote schoonheid.

Liverpool kon met een fris team beginnen aan de Premier League wedstrijd tegen Bournemouth. Veel sterspelers hadden namelijk tegen PSV (3-2 nederlaag) in de Champions League rust gekregen en die stonden er vandaag gewoon weer in. Een makkelijke wedstrijd stond er echter niet op het programma voor The Reds. Bournemouth doet het dit seizoen verrassend goed en de laatste nederlaag dateerde alweer van november vorig jaar. De grote blikvanger is Justin Kluivert die de laatste weken de doelpunten aaneenrijgt.

Bournemouth begon brutaal en was in de openingsfase de betere ploeg. Antoine Semenyo was met een fraaie actie het dichtstbij een treffer. Hij kapte de bal naar zijn linkervoet en haalde vernietigend uit. Hij zag zijn inzet uiteenspatten op het aluminium. Liverpool moest het voornamelijk van de counter hebben en daaruit kreeg Dominik Szoboszlai de kans om te scoren, maar zijn inzet was recht op Kepa Arrizabalaga af. Na een half uur voetballen ontsnapte Cody Gakpo aan de aandacht van de verdediging. Hij werd licht aangetikt door Lewis Cook en verloor zijn evenwicht. De bal ging op de stip en dat was een eenvoudige klus voor Mohammed Salah die zijn twintigste treffer van het seizoen maakte. Bournemouth leek al snel op gelijke hoogte te komen via David Brooks, maar in de aanloop naar de treffer had Milos Kerkez een voetje buitenspel gestaan.

De klasse van Salah

Bournemouth kwam uitstekend uit de kleedkamer en kreeg een legio kansen aan het begin van de tweede helft. Zo waren Kluivert en Ouattara dichtbij een goal, maar de grootste kans was voor Semenyo. Na een fraaie aanval stond hij oog in oog met Alisson Becker die snel zijn doel uitkwam en uitstekend keeperswerk verrichtte. Bournemouth was de simpelweg de betere ploeg in de tweede helft en had Liverpool bij vlagen in de houdgreep. Het was dan ook een wonder dat Kluivert twintig minuten voor tijd er geen gelijk van maakte.

Marcus Tavernier raakte met een fraai schot de paal waarna de rebound voor de voeten van Kluivert kwam. Het doel was leeg, maar Kluivert verslikte zich in de stuit van de bal en schoot naast. Even later bleek een stokoude voetbalwet maar weer eens te kloppen. Als je zelf de kansen niet afmaakt, dan scoort de tegenstander. Salah kreeg de bal na een counter aan de rechterkant en hij krulde de bal met zijn fluwelen linkervoet fenomenaal in de kruising. Bij een 0-2 stand was de wedstrijd wel gespeeld al was Bournemouth nog een aantal keer gevaarlijk, maar hij wilde er simpelweg niet in vandaag.

Door deze knappe uitoverwinning breidt Liverpool de voorsprong op Arsenal uit naar negen punten. The Gunners komen morgen in actie tegen Manchester City. Donderdag speelt Liverpool tegen Tottenham Hotspur in de League Cup. Bournemouth speelt zaterdag in de FA Cup weer tegen Everton.