Newcastle haalt finale EFL Cup tegen kansloos Arsenal

Newcastle United heeft zich geplaatst voor de finale van de EFL Cup door Arsenal over twee wedstrijden met 4-0 te verslaan. Nadat Newcastle in de heenwedstrijd al een marge van twee doelpunten had staan, werd de opgave voor Arsenal lastig. Newcastle was ook in de terugwedstrijd heer en meester en plaatste zich dankzij en voor de finale.

Newcastle en Arsenal speelden de terugwedstrijd in de halve finale van de EFL Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. Begin januari won Newcastle United de eerste ontmoeting in het Londense Emirates Stadium met 0-2. Alexander Isak en Gordon waren de doelpuntenmakers.

In de zevende minuut van de wedstrijd leek Newcastle de startblokken uit te vliegen met een doelpunt van Isak, maar die bleek na een VAR-check buitenspel te hebben gestaan. In de negentiende minuut werd het alsnog 1-0 (3-0 over twee wedstrijden) voor Newcastle. Na een goede versnelling raakte Isak de paal, waarna Murphy de rebound binnen kon werken.

Arsenal kreeg aan het van de eerste helft nog twee kansen via Martin Ødegaard en Leandro Trossard, maar kwam er eigenlijk niet meer aan te pas. Newcastle was steeds iets scherper en sneller dan de tegenstander. Zo bleek ook uit een moment vlak na rust. William Saliba vespeelde de bal op het middenveld eenvoudig, maar kwam met de schrik vrij toen Gordon van grote afstand miste.

Niet veel later ging Arsenal nogmaals in de fout, met deze keer minder geluk. Doelman David Raya speelde de bal slecht in op Declan Rice, die Fabian Schär in zijn rug had lopen. De Zwitser pakte de bal simpel af en speelde de bal naar de doelpuntenmaker, Gordon. Hiermee stond de 2-0 (4-0 over twee wedstrijden) op het bord en was de wedstrijd gedaan.

Newcastle United heeft zich met de overwinning geplaatst voor de finale van de EFL Cup op Wembley. De tegenstander is nog niet bekend. Morgenavond spelen Liverpool en Tottenham Hotspur de return in de andere halve finale op Anfield, nadat de eerste wedstrijd eindigde in 1-0 voor Tottenham.