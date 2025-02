Peter Bosz geniet van kinderpersconferentie: ‘Dit zijn nog eens vragen’

Na afloop van PSV - FC Utrecht (2-2) staat PSV-trainer Peter Bosz tijdens de persconferentie niet alleen journalisten, maar ook kinderen te woord. Een luchtige afsluiting van een minder prettige middag voor Bosz, die averij opliep in de titelstrijd met Ajax.

“Nou wordt het pas leuk”, roept Bosz wanneer aangekondigd wordt dat ook kinderen hun vragen mogen stellen. Hij lijkt het wel even gehad te hebben met de kritiek van het volwassen journaille, na een teleurstellend gelijkspel tegen FC Utrecht.

Dat blijkt ook uit het antwoord op de eerste vraag die hij krijgt, namelijk of hij voetballer zijn of trainer zijn leuker vindt: “Zonder enige twijfel voetballer zijn. Weet je waarom? Als je voetballer bent zeuren ze niet zoveel tegen je, de pers. En als trainer moet je iedere wedstrijd hier je verantwoording komen afleggen. Als voetballer niet, dan ging je lekker naar huis, je wedstrijdje kijken. Nee, voetballen was véél leuker, echt waar.” Helemaal negatief over het trainerschap is Bosz niet: “Maar, ik moet zeggen: het tweede leukste wat er is, is wel trainer zijn.”

“Kijk mannen, dit zijn nog eens vragen”, vervolgt de trainer, wat tot gelach leidt bij de volwassen pers. Even later laat de hoofdtrainer van PSV zich nog van zijn sympathiekste kant zien door een jonge fan te beloven samen met hem een kaart aan Ivan Perisic te bezorgen. Een andere jonge PSV’er eindigt toch nog op een kritische noot, over de volgende wedstrijd van de Eindhovenaren tegen Go Ahead Eagles: “Als je die niet wint, dan heeft PSV wel een probleem.” Bosz antwoordt gevat: “Dat ben ik helemaal met je eens.”

