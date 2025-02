Aaronson doet Bosz tweemaal pijn: PSV verliest punten én basisspeler

is tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Utrecht (2-2) geblesseerd geraakt. Bij een overtreding van klapte zijn voet dubbel. Til ging nog even door, maar moest uiteindelijk het veld verlaten.

Toen het in de 61e minuut 1-1 stond, draaie Til weg bij zijn tegenstander Aaronson. De Amerikaan rende gefrustreerd achter de PSV’er aan en ging staan op zijn voet, die dubbelklapte. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük was resoluut en deelde direct een gele kaart uit.

In eerste instantie leek Til door te kunnen, maar bij de volgende aanval ging hij er alsnog bij zitten. Ismail Saibari, die oorspronkelijk klaarstond om Jerdy Schouten te vervangen, kwam in het veld voor de geblesseerde Til. Het is niet duidelijk hoe lang de middenvelder eruit ligt.

Dankzij een goal in de 78e minuut van de maker van de overtreding, leek PSV de wedstrijd ook nog te verliezen. Dankzij een gelijkmaker in de blessuretijd van Isaac Babadi bleef het puntverlies echter beperkt tot twee punten. Geen verlies dus, maar zeker geen fijne middag voor de Peter Bosz, die titelconcurrent Ajax op zondag mogelijk ziet uitlopen, indien er winst geboekt wordt tegen Heracles Almelo.

