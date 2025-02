Pijnlijke woorden over Priske, Lucky Ajax en Van Persie bij Feyenoord - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond de presentatie van Robin van Persie als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord centraal, waarbij Dennis te Kloese zijn ontevredenheid over de vorige trainer Brian Priske niet onder stoelen of banken stak. Ondertussen blijft Ajax de gemoederen bezig houden met hun 'Lucky Ajax'-bijnaam na de overwinning op Go Ahead Eagles. Ook de aanstelling van Van Persie bij Feyenoord zorgt voor veel discussie, met uiteenlopende meningen over zijn geschiktheid voor de rol.

Pijnlijke woorden over Brian Priske op de presentatie van Robin van Persie

Artikel gaat verder onder video

Dennis te Kloese laat maandagmiddag tijdens de perspresentatie van Robin van Persie nog eens blijken niet tevreden te zijn geweest over het functioneren van Brian Priske bij Feyenoord. Met ogenschijnlijke tegenzin accepteert Te Kloese de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van Priske. Precies twee weken geleden werd Priske ontslagen in De Kuip. Lees hier meer over de presentatie.

© Imago

Het Algemeen Dagblad haalt voor concurrenten frustrerende Ajax-bijnaam weer uit de kast

Ajax boekte zondagmiddag een zeer belangrijke 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles, maar ook de achttiende competitiezege van dit seizoen kwam, zoals wel vaker de afgelopen tijd, deels op gelukkige wijze tot stand. Johan Inan heeft het na de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA dan ook over ‘Lucky Ajax’. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago/Realtimes

Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Robin van Persie begint vandaag (maandag) aan zijn nieuwe klus als hoofdtrainer van Feyenoord. Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat de voormalig topschutter van onder meer Arsenal en Manchester United een lastige uitdaging staat te wachten, daar denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over. Volgens Van Hanegem ligt er ‘niet veel druk’ op de schouders van de nieuwe trainer. Lees hier meer over Van Hanegem's visie.

© Imago

AZ 'onaangenaam verrast' door besluit over uitwedstrijd tegen Ajax op 16 maart

Ajax en AZ treden de komende tijd eerst nog een aantal keren op in de Eredivisie én de Europa League, maar hun onderlinge ontmoeting op 16 maart houdt de gemoederen nu al bezig. De Amsterdamse autoriteiten hebben besloten dat het uitvak tijdens de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor slechts de helft gevuld mag worden. Dat laat AZ weten op de eigen clubsite. De Alkmaarders zijn niet te spreken over dit besluit. Lees hier meer over het besluit.

© Imago/Realtimes

Inhaalronde leidt tot grote verbazing: ‘De wereld van de Eredivisie staat volledig op zijn kop’