PSV neemt 'enorm risico', Daley Blind droomt van Ajax-terugkeer - FCUpdate Recap

PSV heeft zich niet kunnen versterken met een nieuwe spits, wat volgens De Telegraaf een 'enorm risico' is voor de club. Ondertussen blijft Daley Blind hopen op een terugkeer naar Ajax, ondanks zijn huidige verblijf bij Girona. In de KNVB Beker halve finales ontloopt PSV AZ en speelt het tegen Go Ahead Eagles. Verder is er nieuws over de blessure van Ricardo Pepi, die de rest van het seizoen moet missen, en de zoektocht van PSV naar een transfervrije spits. Tot slot is er aandacht voor de situatie van Gabriel Misehouy, die bij Girona niet meer aan spelen toekomt.

PSV neemt 'enorm risico' zonder nieuwe spits

PSV heeft zich niet kunnen versterken met een nieuwe spits, wat volgens De Telegraaf een 'enorm risico' is voor de club. Door de blessure van Ricardo Pepi moet Luuk de Jong alle wedstrijden spelen, wat de kans op blessures vergroot. Lees hier meer over de situatie bij PSV.

Daley Blind droomt van terugkeer naar Ajax

Daley Blind heeft in een interview aangegeven dat hij nog steeds droomt van een terugkeer naar Ajax. De verdediger speelt momenteel bij Girona, maar hoopt ooit weer het shirt van zijn jeugdclub te dragen. Lees hier meer over de ambities van Daley Blind.

PSV ontloopt AZ in halve finales KNVB Beker

PSV neemt het in de halve finale van de KNVB Beker op tegen Go Ahead Eagles, terwijl AZ naar Almelo moet voor een duel met Heracles. Lees hier meer over de loting.

Forse dreun voor PSV: einde seizoen voor Ricardo Pepi

Ricardo Pepi kan een streep zetten door de rest van het seizoen bij PSV. De knieblessure van de spits blijkt ernstiger dan gedacht, waardoor hij niet meer in actie komt dit seizoen. Lees hier meer over de blessure van Pepi.

Voormalig Ajax-talent Misehouy 'verdwenen' bij Girona