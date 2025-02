PSV ontloopt AZ in halve finales KNVB Beker

PSV neemt het in de halve finale van de KNVB Beker op tegen Go Ahead Eagles. De andere halve finale wordt gespeeld in Almelo, waar Heracles het opneemt tegen AZ.

in De afgelopen drie dagen werden de vier kwartfinales van het bekertoernooi afgewerkt. Heracles Almelo wist zich dinsdag als eerste club te plaatsen voor de halve eindstrijd, door in eigen huis met 2-0 af te rekenen met FC Utrecht. Een dag later was PSV in dé kraker van de kwartfinales met 2-0 te sterk voor Feyenoord en eindigde later op de avond het bekersprookje van VV Noordwijk in Deventer, waar Go Ahead Eagles met 3-1 zegevierde. Donderdag werd de laatste halvefinalist bekend: AZ won op eigen veld met 3-1 van de amateurs van Quick Boys.

De loting voor de halve finales werd vrijdag verricht in het ESPN-programma De Voetbalkantine. Speciaal voor deze gelegenheid kwam voormalig doelpuntenmachine en AZ-icoon Kees Kist naar de televisiestudio.

Loting halve finales KNVB Beker

Heracles Almelo - AZ

PSV - Go Ahead Eagles

Speeldatums halve finale KNVB Beker

De halve finales worden afgewerkt op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 februari De KNVB zal, nu de loting bekend is, met de clubs en de lokale driehoeken in overleg gaan over het exacte speelschema.

Welke club is volgens jou de favoriet om de KNVB Beker dit seizoen te winnen? Laden... 5.8% Heracles Almelo 58.8% PSV 10.8% Go Ahead Eagles 24.6% AZ 566 stemmen

