Bosz zichtbaar geïrriteerd in Ziggo-interview: 'Dit vind ik zo'n lulverhaal'

Peter Bosz reageert in een interview voor de camera's van Ziggo Sport geïrriteerd op vragen over de tegendoelpunten die PSV de afgelopen tijd heeft moeten incasseren. De suggestie dat de trainer zijn spelers niet op het hart zou hebben gedrukt om minder risico's te nemen bij het uitverdedigen, wordt door Bosz afgedaan als 'een lulverhaal'.

PSV moet woensdagavond een 2-1 achterstand zien goed te maken tegen Juventus in de returnwedstrijd in de tussenronde van de Champions League. In Turijn leed Joey Veerman na een halfuur spelen balverlies, waarna Weston McKennie de thuisploeg met een daverende knal op 1-0 zette. "Je zegt niet tegen je spelers dat ze soms wat minder risico's nemen?", wordt Bosz gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Joey Veerman gaat de fout in en wordt keihard aangepakt door Van Basten

"Dit vind ik zó'n lulverhaal, dat je over risico's begint. Want: als je doelpunten tegen krijgt, betekent dat niet dat we ineens meer risico's nemen dan een andere keer", reageert de trainer van PSV zichtbaar geïrriteerd. "Allemaal clichés die nergens op gebaseerd zijn. Het heeft ook met uitvoering en met stabiel verdedigen te maken, dat heeft niets met risico's te maken", doceert Bosz.

LEES OOK: Bosz kan lachen niet inhouden na vraag over Farioli en Ajax

De interviewer concludeert vervolgens dat 'de uitvoering bij de bal van Veerman niet goed was, maar het idee wel', maar ook daarmee slaat hij in de ogen van Bosz de plank mis. "Nee... ik vond het idee ook niet goed. Maar de uitvoering is toch ook het idee? Die was zeker niet goed, daar moet hij dat risico niet nemen. Je denkt toch niet dat ik tegen hem zeg: Als je de bal op de achterlijn krijgt, moet je een stiffie over de verdediging heen... zo werkt dat niet." Verderop zegt Bosz: "Jullie beginnen altijd, als je doelpunten tegen krijgt, over 'risico's' en 'naïef' en dat soort onzinverhalen. Onzin."

‘Ik vind dit zo’n l*lverhaal!’ 😳

Peter Bosz is klaar met de kritiek op de hoeveelheid tegendoelpunten van PSV 👋



⚔️ PSV 𝐯𝐬. Juventus

⏰ Morgen, vanaf 19:50 uur

🍿 Ziggo Sport

↝ via Ziggo Sport Free voor heel Nederland te zien! 🥳#ZiggoSport #UCL #PSVJUV pic.twitter.com/3rrxFs0gCG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen laakt 'vervelend zeurpietje' bij PSV

Analist Johan Derksen uit kritiek op een speler van PSV.