‘Ik kan mij niet herinneren dat ik zo’n grote ineenstorting eerder heb gezien’

Kenneth Perez is geschrokken van de ineenstorting van PSV. De ESPN-analist kan zich niet herinneren dat hij ooit eerder zo’n grote ineenstorting van een team heeft gezien als dat nu met de ploeg van trainer Peter Bosz gebeurt.

PSV leek voor de winterstop eenvoudig af te stevenen op titelprolongatie in de Eredivisie. Zo zette de ploeg van Bosz in eigen huis onder meer FC Twente te kijk met een voetbalshow die in 6-1 eindigde. Na de winterstop gaat het allemaal wat minder voor de Eindhovenaren. Tegen FC Utrecht (2-2) speelde de Eindhovense formatie alweer voor de vierde maal gelijk in 2025. In het nieuwe jaar werd er bovendien slechts eenmaal gewonnen, op 25 januari met 3-2 van NAC, terwijl een week daarvoor met 3-1 verloren werd van PEC Zwolle.

Na het nieuwe puntverlies van PSV vraagt presentator Milan van Dongen zich af waar ze naar hebben zitten kijken. "Een hele rommelige wedstrijd", verzucht Perez. "Waar PSV het ene moment tekenen van herstel toonde, maar tegelijkertijd heb je ook weer iets van: waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Zoveel misverstanden, zoveel gekke keuzes. Een team dat soms gekke dingen doet individueel en als team op andere momenten het prima doet en dat je denkt: het gaat komen."

“Een aantal spelers is zo uit vorm”, gaat Perez vervolgens verder, waarna Van Dongen de naam noemt van middenvelder Jerdy Schouten. De 26-jarige Oranje-international is doorgaans een betrouwbare kracht in het elftal van trainer Peter Bosz, maar ook hij deelt de laatste weken in de malaise bij PSV.

PSV valt volledig uit elkaar

“Als supporter heb je hier anderhalf jaar op de tribune gezeten, alles gaat goed, mooi voetbal, een stabiele en leuke ploeg om naar te kijken, maar het valt een beetje uit elkaar", trekt Van Dongen een pijnlijke conclusie, die bevestigd wordt door Perez. "Het valt volledig uit elkaar. Ik zit te denken, ik kan mij niet herinneren dat ik zo’n grote ineenstorting van een team eerder heb gezien. Van overheersen tot een finaal uit elkaar vallend team.”

Maakt PSV dit seizoen nog kans op de titel? Laden... 29.8% Absoluut, ze kunnen zich nog herpakken 37.5% Nee, Ajax is een stuk stabieler 32.7% Misschien, maar dan moeten ze snel beterschap tonen 483 stemmen

