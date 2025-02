Vink vraagt zich af wat er toch met Karsdorp aan de hand is: 'Alles in mij zegt...'

Marciano Vink vraagt zich hardop af wat er toch aan de hand is met . De 29-jarige rechtsback keerde afgelopen zomer bij PSV terug in de Eredivisie na een jarenlang dienstverband bij AS Roma, maar maakt vooralsnog een moeizaam seizoen door. Vink noemt twee mogelijke oorzaken.

Karsdorp staat zaterdagavond weer eens in de basis bij PSV, dat het in het eigen Philips Stadion opneemt tegen Willem II. De rechtsback moet de voorbije weken regelmatig genoegen nemen met een plek op de reservebank, omdat trainer Peter Bosz geregeld voor de Amerikaan Richard Ledezma op de rechtsbackpositie kiest.

Bosz lijkt Ledezma, maar ook Ryan Flamingo en Mauro Júnior, zaterdagavond te sparen met het oog op het Champions League-duel met Juventus van komende dinsdag. In hun plaatsen verschijnen Karsdorp, Adamo Nagalo en winteraanwinst Tyrell Malacia in de basiself. In De Eretribune op ESPN stelt presentator Jan-Joost van Gangelen dat Bosz daarmee 'een gewaagde achterhoede' opstelt. "Karsdorp is alles behalve zichzelf", aldus Van Gangelen.

"Ik weet niet wat er met Karsdorp aan de hand is", reageert Vink. "Je hebt weleens dat je uit vorm bent of dat je zoekende bent naar een bepaald gevoel. Maar de manier waarop hij beweegt, laatst twee ballen onder zijn voet liet gaan en zich verontschuldigde naar het publiek... Alles in mij zegt dat hij óf geblesseerd is en moeite heeft om het niveau aan te tikken waar hij ooit was, óf dat hij door al die blessures nog maar zestig procent kan geven", aldus de oud-international.

