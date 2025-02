Theo Janssen ergert zich tijdens Eredivisieweekend: 'We kunnen eigenlijk stoppen met dit programma'

Theo Janssen is niet te spreken over het huidige niveau van Ajax, Feyenoord en PSV. De Nederlandse topclubs kennen alle drie problemen, ieder op hun eigen manier. Janssen lijkt geen zin te hebben om de clubs te analyseren en grapt over een vroegtijdig einde van Studio Voetbal.

Janssen zette zondagmiddag de tv aan om Fortuna - Ajax te bekijken. Dat vond de analist een zware kluif, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. "Het was sowieso heel pittig om erdoorheen te komen. Er gebeurde echt helemaal niks." Door een penalty-rebound van Wout Weghorst en een counterdoelpunt in de laatste minuten van Christian Rasmussen wonnen de Amsterdammers uiteindelijk wel met 0-2.

De analist wordt dan gevraagd wat het vertoonde spel in dat duel betekent voor de kwaliteit van het Nederlandse voetbal. "Dat het heel matig is. Ajax is een ploeg die moeite heeft om het spel te maken. Dan spelen ze ook nog op een veld dat het niet toelaat om überhaupt te voetballen. Dan moeten ze het hebben van lange ballen spelen en duels aangaan." Janssen was zeer teleurgesteld in de kwaliteit van de wedstrijd. "Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken. Zo slecht... Gewoon ongelooflijk."

Waar Ajax al het hele seizoen niet uitblinkt in attractief voetbal, kennen ook PSV en Feyenoord hun kwalen. De Eindhovenaren zitten momenteel in een flinke dip, terwijl de Rotterdammers heel inconsistent blijken te zijn. Als Janssen dat op een rijtje zet, komt hij met een opvallend voorstel. "Dan zit je PSV te kijken, dat is op dit moment ook niet heel veel beter. Feyenoord is niet best. We kunnen eigenlijk stoppen met dit programma."

