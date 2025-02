Tiental van FC Groningen houdt stand, Kento Shiogai maakt ploeggenoten woedend

Met een 2-1 zege op NEC heeft FC Groningen een belangrijke zege geboekt in de strijd onderin. Tegen de apathische bezoekers stond de gretige thuisploeg door treffers van Wouter Prins en Thom van Bergen na een halfuur op een verrassende voorsprong. Na een discutabele rode kaart in de tweede helft schoten de Nijmegenaren al snel de aansluitingstreffer binnen, maar kwamen ze niet meer langszij.

Ook na de winterstop loopt het nog niet bij FC Groningen. Voornamelijk in aanvallend opzicht gaat het moeizaam, want de ploeg scoorde na de competitiehervatting slechts viermaal. Na het verlies tegen Sparta (1-0) besloot Dick Lukkien enkele spelers te slachtofferen: zo moesten Johan Hove en aanvoerder Leandro Bacuna plaatsmaken voor Marco Rente en basisdebutant Dave Kwakman. Tegenstander NEC trad met hetzelfde elftal aan dat tegen PSV een knap gelijkspel boekte (3-3). De ploeg van Rogier Meijer is goed uit de winterstop gekomen en wilde de positieve lijn graag doorzetten.

Daar was op het veld echter niets van te zien. Er leek geen doordacht spelidee te zijn, de inzet oogde gebrekkig en de passing was ondermaats. Door hoge druk wist FC Groningen de opponent op eigen helft vast te zetten en tikte NEC de bal minutenlang achterin rond. Uiteindelijk werden de aanvallers voornamelijk gezocht met lange ballen, maar vrijwel elke bal was voor de gretige thuisploeg. Die thuisploeg kon ondertussen vrij voetballen, want in de tweede minuut was de ploeg van Lukkien reeds op voorsprong gekomen. Linksback Prins zette zijn voet goed tegen een corner, waarmee hij zijn eerste doelpunt van zijn profcarrière aantekende.

Hoewel een volgende doelpoging even op zich liet wachten, bleef Groningen dreigend. NEC durfde in verdedigend opzicht vrijwel niet door te stappen, waardoor de thuisploeg in het strafschopgebied van de opponent soms betrekkelijk eenvoudig aan de bal bleef. Na een handige actie zag Luciano Valente zijn eerste poging nog geblokt worden, maar zijn tweede actie was wel succesvol. In het strafschopgebied werd de Nederlandse Italiaan niet aangepakt door drie Nijmeegse verdedigers, waardoor Van Bergen zijn mislukte schot/voorzet tot doelpunt kon promoveren. Dit stond in schril contrast met een moment aan de andere zijde, waar Sami Ouaissa bij eenzelfde loopactie eenvoudig van de bal gelopen werd. Uiteindelijk noteerden de bezoekers in de eerste helft slechts een poging, die door Sontje Hansen ver naast geschoten werd.

In de tweede helft toonde NEC iets meer aanvallende intenties, maar kon de ploeg van Meijer nog steeds geen vuist maken. Dit veranderde na een discutabele beslissing van de arbitrage. Met een diepe pass werd Ouaissa richting het doel van FC Groningen gestuurd, waarna de buitenspeler op een meter of twintig zeer licht werd geraakt door Blokzijl. In eerste instantie deed scheidsrechter Martin van de Kerkhof niets na zijn theatrale duik, maar na interventie van de VAR besloot hij de Groningen-verdediger alsnog rood te geven wegens het ontnemen van een directe scoringskans. Even later moest de VAR opnieuw in actie komen na de aansluitingstreffer van Vito van Crooij, maar in Zeist werd geoordeeld dat Koki Ogawa geen hinderlijk buitenspel stond.

De Japanse spits leek tien minuten voor tijd de gelijkmaker op zijn schoen te hebben met een handige volley, maar met een flinke krachtsinspanning wist Etienne Vaessen een doelpunt te voorkomen. Even later leek hij alsnog gepasseerd te worden na een kopbal van ‘point-blank range’, maar in de aanloop naar de treffer bleek invaller Basar Önal buitenspel te staan. Uiteindelijk hoefde de excentrieke Groningen-keeper in de slotfase niet heel vaak in te grijpen op een gevaarlijk schot: het dominante NEC had de wedstrijd volledig in handen, maar had nog steeds veel moeite om uitgespeelde kansen te creëren.

Verdonk duwt Shiogai

Met Bram Nuytinck als breekijzer lukte het de bezoekers ook in de negen minuten extra tijd niet meer om langszij te komen. In de negende minuut van de blessuretijd had Kento Shiogai de bal in het strafschopgebied, maar hij liep zich vast tussen meerdere tegenstanders. Zijn actie leidde tot grote frustratie bij NEC. “Shiogai wil het helemaal alleen doen, tot woede van zijn ploeggenoten. Verdonk geeft hem een duw, omdat egoïsme hier totaal niet past”, zei ESPN-commentator Sjors Blaauw. Zodoende komt Groningen langszij op de ranglijst.