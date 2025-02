Verbruggen beleeft absolute horrormiddag: Brighton-goalie moet zevenmaal vissen

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagmiddag een keiharde nederlaag te verwerken gekregen in de Premier League. Op bezoek bij Nottingham Forest ging de ploeg van de Nederlanders , en , die alle drie in de basis stonden, met liefst 7-0 onderuit.

Het Nottingham Forest van trainer Nuno Espirito Santo is bezig aan een ongekend seizoen en staat momenteel op een derde plaats in de Premier League. Vorige week gingen The Tricky Trees nog met 5-0 onderuit tegen Bournemouth, maar een week later revancheerde de ploeg zich en speelde het weer als vanouds.

De thuisploeg kwam al na twaalf minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Brighton-verdediger Lewis Dunk. Ruim tien minuten later voegde Nottingham daar een tweede treffer aan toe via Morgan Gibbs-White, die een strak genomen corner van Anthony Elange afmaakte. Vlak voor de rust werd het allemaal nog erger voor Brighton, bij wie Ajax-target Tariq Lamptey en ex-Feyenoorder Yankuba Minteh in de basis stonden. Na iets meer dan een half uur kopte Chris Wood binnen uit een voorzet van Elanga.

In de tweede helft was de spits van The Tricky Trees nog tweemaal trefzeker. Na 64 minuten op aangeven van opnieuw Elanga en na 69 minuten spelen scoorde de 33-jarige Nieuw-Zeelander vanaf de strafschopstip. Vlak voor aanvang van de blessuretijd, die liefst negen minuten duurde, vond Nico Williams ook nog een gaatje om de 6-0 te maken.

Voor doelman Verbruggen werd het een zeer pijnlijke middag die het ongetwijfeld het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. In de blessuretijd moest de gifbeker zelfs helemaal leeg voor de Oranje-doelman. Bij de 7-0 ging de 22-jarige doelman op gruwelijke wijze in de fout. Bij de opbouw schoof Verbruggen de bal zo in de voeten van Jota Silva, die het buitenkansje benutte en de eindstand tegen de touwen schoot.

Bekijk hieronder de beelden van de blunder van Verbruggen. Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.

