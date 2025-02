'Motta neemt opvallend besluit over Koopmeiners, Juventus breekt clubrecord tegen PSV'

begint dinsdagavond als bankzitter aan het Champions League-duel tussen Juventus en PSV, zo verwachten Italiaanse media althans. Trainer Thiago Motta van De Oude Dame stuurt naar verwachting het jongste Juventus-team ooit in de knock-outfase van een Europees toernooi het veld in.

In het seizoen 1997-98 trad Juventus in een duel met AS Monaco aan met een basiselftal met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en 22 dagen. Motta komt dinsdagavond volgens Football Italia op een jonger elftal uit, van gemiddeld 25 jaar en 171 dagen oud. Voor Koopmeiners (26) is daarin geen plaats, zo verwacht Sky Sport Italia. Juventus start volgens de zender in een 4-2-3-1-formatie waarbij Manuel Locatelli en Douglas Luiz het centrale blok op het middenveld vormen en de Amerikaan Weston McKennie 'op 10' zal starten.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling PSV: zo treedt het elftal van Bosz aan tegen Juventus

Koopmeiners staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Juventus, dat zo'n 55 miljoen euro overmaakte aan Atlanta om de oud-speler van AZ over te nemen. De geboren Castricummer is doorgaans verzekerd van een basisplaats onder Motta, Koopmeiners speelde tot op heden 29 wedstrijden voor Juventus en was daarin tweemaal trefzeker. Ook verzorgde hij drie keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.

PSV is gewaarschuwd: Kolo Muani is helemaal los

PSV zal dinsdagavond de handen vol krijgen aan de nieuwe spits van Juventus: Randal Kolo Muani. De 26-jarige Fransman werd in de winterstop op huurbasis overgenomen van Paris Saint-Germain en kent een vliegende start van zijn Italiaanse avontuur. Kolo Muani was in zijn eerste drie Serie A-wedstrijden al vijf (!) keer trefzeker namens Juventus en maakt dinsdagavond naar verwachting zijn Europese debuut voor de Italiaanse grootmacht. Dusan Vlahovic begint daardoor op de bank.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Kenan Yildiz; Kolo Muani

