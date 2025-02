Loting halve finale KNVB Beker: wanneer en waar wordt het uitgezonden?

Op vrijdag 7 februari wordt de loting voor de halve finales van de KNVB Beker verricht. Vier clubs komen er dan achter wat hun laatste obstakel op weg naar de finale in De Kuip zal zijn. De loting wordt live uitgezonden op televisie, maar op welke zender en hoe laat?

Wanneer is de loting voor de halve finale van de KNVB Beker?

De loting zal op vrijdag 7 februari vanaf 17.30 uur worden verricht.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker?

De vier halvefinalisten zijn inmiddels allemaal bekend. Heracles Almelo wist zich dinsdag als eerste club te plaatsen voor de halve eindstrijd, door in eigen huis met 2-0 af te rekenen met FC Utrecht. Een dag later was PSV in dé kraker van de kwartfinales met 2-0 te sterk voor Feyenoord en eindigde later op de avond het bekersprookje van VV Noordwijk in Deventer, waar Go Ahead Eagles met 3-1 zegevierde. Donderdag werd de laatste halvefinalist bekend: AZ won op eigen veld met 3-1 van de amateurs van Quick Boys.

Waar wordt de loting voor de halve finale van de KNVB Beker uitgezonden?

De loting is live te zien in het programma De Voetbalkantine op het hoofdkanaal van ESPN. De uitzending begint om 17.00 uur. Uiteraard zal op FCUpdate ook een liveblog worden bijgehouden.

Wanneer worden de halve finales van de KNVB Beker gespeeld?

De halve finales worden afgewerkt tussen 25 en 27 februari 2025. Zodra de loting bekend is zal de KNVB met de clubs en de lokale driehoek van de thuisspelende clubs in overleg gaan om de precieze speeldata vast te stellen.

