Francesco Farioli krijgt in de 67e minuut slecht nieuws, maar Ajax-fans reageren verheugd

ging er in de 67e minuut van Ajax - Eintracht Frankfurt bij zitten, door een blessure kan de aanvaller uit Burkina Faso niet verder. Voor Ajax betekent dit slecht nieuws, maar fans van de clubs reageren juist verheugd.

Traoré maakt de laatste weken weinig indruk in het shirt van Ajax. In zijn laatste zeven wedstrijden leverde hij één luttele assist en scoorde hij niet. Ook donderdagavond speelt de rechtsbuiten niet geweldig en dat is fans van Ajax opgevallen. Brian Brobbey moest als een van de besten op het veld na een dik uur naar de kant, maar Traoré mocht blijven staan.

Als de rechtsbuiten in de 67e minuut geblesseerd gaat zitten, lijken de supporters van de Amsterdammers dat helemaal niet erg te vinden. Er worden vervolgens wissels klaargestoomd en in de minuut erna pakt Traoré ook nog eens geel door gevaarlijk spel. De jonge Don-Angelo Konadu vervangt hem, net nadat Eintracht op 1-2 is gekomen. Ajax-fans hopen de komende weken minder van Traoré te zien, zo blijkt op X.

Oh Traore heeft pijn. Hup, wisselen! Weg ermee 👋🏻 #ajafra — RobinM94 (@RobinM94) March 6, 2025

Traore met kramp, van al die achterlijke meters natuurlijk #ajafra — Micha (@mjbdg2025) March 6, 2025

Mooi....Traoré kan eraf.....dan maar zo#ajafra — Zondoer (@Zondoer) March 6, 2025

Traoré voegt wederom niets toe. Je speelt met 10 man. Waarom mag hij altijd blijven staan en moet Brobbey er uit? #dtv #ajafra https://t.co/0M1tKa4us7 — Remko (@RemkoRobert) March 6, 2025

Traore ook maar snel doorselecteren (lees: zo snel mogelijk verkopen ) volgend jaar, want daar ga je geen prijzen mee winnen; en / of punten mee pakken; voorlopig is het enige waar hij mee scoort is met het opwekken van irritatie….. #ajafra #ajxfra #ajax — HaaJee (@haajee_nl) March 6, 2025

