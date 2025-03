Veel vraagtekens gezet bij Ajax-speler met grote naam: 'Kan hij het niveau nog wel aan?'

Theo Janssen is niet gecharmeerd van in zijn huidige vorm. De aanvaller annex aanvallende middenvelder van Ajax begint donderdagavond niet tegen Eintracht Frankfurt, iets wat Janssen heel logisch vindt.

Wytse van der Goot vraagt de voormalig vrijetrappenspecialist voorafgaand aan het duel op Ziggo Sport of hij verbaasd is dat Berghuis niet vanaf de aftrap begint. "Niet echt. Ik denk dat we allemaal nog Berghuis van voor zijn blessure op het netvlies. Toen was hij bepalend met assists en goals." Volgens Janssen kenterde sinds zijn meest recente blessure zijn vorm. "Dit seizoen komt er best weinig uit: weinig assists en weinig goals. Soms heb je het gevoel: kan hij het niveau nog wel aan? Als je hem ziet lopen... Ik zie niet meer de Berghuis die ik anderhalf jaar geleden zag. Ik zie echt een jongen meehuppelen met Ajax."

Dat Francesco Farioli met zijn team wat meer berekenend speelt dan zijn voorgangers, is mogelijk een belangrijke factor voor Berghuis volgens Janssen. "Misschien heeft het te maken met de manier van spelen. Hij speelt nu wat verder terug en krijgt de ballen niet meer rond de zestien. Mogelijk moet hij te grote afstanden overbruggen. Het zal een combinatie van beide zijn, maar voor hem is het te hopen dat ze weer heel snel hoog op het veld voetballen, zodat hij zijn kwaliteit kan laten zien."

Wesley Sneijder is het niet eens met zijn collega en had Berghuis zelf wél opgesteld. "Ik hou van voetbal en met Berghuis krijg je gegarandeerd voetbal. Ik denk dat hij op dit moment in zijn bereidheid ook veel meer laat zien. En ik vind dat je moet gaan voetballen: Berghuis is een voetballer pur sang." Sneijder herkent een ander strijdplan in deopstelling van Ajax. "Ze willen de nul houden vanavond, dat is van cruciaal belang. Daarom zien we ook wat meer een blok op het middenveld."

