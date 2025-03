Farioli treft 'heel emotionele' Henderson aan bij Ajax

was vrijdagochtend 'heel emotioneel' na het bericht dat hij weer was opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg, zo verklapt trainer Francesco Farioli. De 34-jarige middenvelder is na een afwezigheid van een jaar door nieuwbakken bondscoach Thomas Tuchel teruggehaald bij The Three Lions.

Voor Henderson is zijn uitverkiezing voor The Three Lions loon naar werken. De middenvelder maakte in de zomer van 2023 de veelbesproken overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar wilde na een half jaar in Saudi-Arabië alweer terugkeren naar Europa. Ajax maakte dankbaar gebruik van de wens van Henderson en haalde de voormalig Liverpool-aanvoerder met veel bombarie binnen. De eerste maanden in Amsterdam liepen uit op een flinke teleurstelling, waarna het afgelopen zomer nog maar de vraag was of hij bij Ajax zou blijven.

Onder leiding van van Francesco Farioli herpakte de Engelsman zich en groeide hij uit tot onmisbare kracht in het elftal van de huidige koploper van de Eredivisie. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Henderson keerde ruim een jaar geleden onder meer terug naar Europa om kans te maken op een uitverkiezing voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Toenmalig Engels bondscoach Gareth Southgate nam hem echter niet op in zijn selectie. Henderson bleef ook in de eerste maanden na het toernooi buiten beeld bij de nationale ploeg, maar staat nu dus voor een rentree in eigen land. Het is voor het eerst sinds maart vorig jaar dat de Ajax-kapitein bij de nationale ploeg zit.

Het nieuws dat Henderson terugkeert bij de Engelse selectie werd vrijdagochtend bekend. "Ik weet hoeveel het voor hem betekent", aldus Farioli in een reactie op de website van Ajax. "Toen ik vanochtend naar hem toe ging om hem de hand te schudden en te feliciteren , was hij heel emotioneel. Het Engelse nationale team speelt een speciale rol in zijn leven. Ik snap de beslissing van Tuchel overigens volledig. Jordan is een fantastische speler en een speciaal persoon."

'Henderson belangrijk stuk van de puzzel'

Tuchel zelf heeft inmiddels ook weer laten weten waarom Henderson terugkeert bij Engeland. "We hebben Henderson weer opgeroepen, omdat zijn carrière zo indrukwekkend is en door de manier waarop hij nu speelt en zich manifesteert bij Ajax", aldus de keuzeheer van The Three Lions. "Voor ons is het nu van belang om zo snel mogelijk een sterk team op de been te brengen. Jordan is voor ons een belangrijk stuk in die puzzel."

Engeland speelt in de komende interlandperiode twee WK-kwalificatiewedstrijden. Op 21 maart treffen The Three Lions Albanië, waarna op 24 maart een confrontatie wacht tegen Letland. Beide duels worden in Engeland gespeeld.

