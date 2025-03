Kijkers Eintracht Frankfurt - Ajax zeggen allemaal hetzelfde over storing bij Ziggo Sport

Televisiekijkers werden donderdagavond onaangenaam verrast door een storing tijdens de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax. Het beeld ging zo’n 44 seconden op zwart in de eerste helft.

Tijdens de storing, die begon in de zestiende minuut van de wedstrijd, werd de tekst ‘Even geduld aub…’ getoond. Het probleem was uiteindelijk snel verholpen. Op het sociale medium X zijn de nodige grappen over het incident. Kijkers concluderen dat Ziggo ‘het zelf ook niet meer kon aanzien’.

Ajax was in het eerste kwartier immers de onderliggende partij in het Deutsche Bank Park. In de zevende minuut opende Jean-Matteo Bahoya de score, nadat de verdediging van Ajax werd opengespleten in een vlotte aanval van Frankfurt. Ajax leek daarna iets in de wedstrijd te groeien, maar in de 25ste minuut maakte Mario Götze de 2-0.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Eintracht Frankfurt in ons liveverslag!

