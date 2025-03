Kenneth Perez ziet iets verontrustends aan Brian Brobbey: 'Toen kon hij al amper lopen'

Kenneth Perez heeft zondagmiddag iets verontrustends gezien aan Ajax-aanvaller . De 23-jarige spits raakte in de zesde minuut van het uitduel bij PEC Zwolle geblesseerd aan zijn knie en moest zich tien minuten later laten vervangen, maar volgens de Deense analist kon Brobbey vanaf de aftrap al 'amper lopen'.

Brobbey ging in een duel met twee tegenstanders bij de zijlijn naar de grond, maar keerde na een blessurebehandeling nog wel terug op het veld. Tien minuten later ging de Ajax-spits alsnog zitten in de middencirkel en moest hij gewisseld worden, Bertrand Traoré was zijn vervanger. Ajax-trainer Francesco Farioli zit nou eenmaal niet dik in de spitsen, aangezien Wout Weghorst óók geblesseerd is en Chuba Akpom in de winterse transferperiode op huurbasis naar LOSC Lille is vertrokken.

In Dit was het Weekend op ESPN spreekt presentator Jan-Joost van Gangelen van een 'never ending story'. Perez merkt op dat Brobbey vóór het bewuste duel in de zesde minuut al niet okselfris was. "Hij kon amper lopen, van het begin af aan eigenlijk. Dit was het laatste zetje, maar daarvoor zag je hem al strompelen", zegt de Deen. Perez betoogt vervolgens dat het uitvallen van Brobbey alsnog het gelijk van Farioli bewijst. De Italiaan haalde Brobbey dit seizoen veelvuldig twintig tot dertig minuten voor tijd naar de kant als hij in de basis mocht beginnen, tot frustratie van de spits en veel supporters. Marciano Vink draait het liever om: "Is het niet de kip en het ei? Dat hij door die wissels niet genoeg inhoud heeft?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af. "Als je in 95 procent van de wedstrijden in de zestigste minuut gewisseld wordt, kan ik me goed voorstellen dat als je in een Europese wedstrijd 90 minuten moet spelen, je dan in de laatste dertig minuten die energie niet hebt."

Perez: 'In de Eredivisie maakt absentie Brobbey écht niks uit'

Hoewel nog niet duidelijk is of Brobbey lang zoet is met zijn blessure, denkt Perez overigens niet dat Ajax veel hinder van zijn eventuele absentie zal hebben. "Ik denk dat het helemaal niks uitmaakt", stelt de oud-voetballer. "Europees zal het heel lastig worden", blikt Perez vooruit op de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van komende donderdag, waarin Ajax de 1-2 thuisnederlaag van afgelopen week goed moet zien te maken. "Maar in de Eredivisie denk ik dat het écht niks uitmaakt", aldus Perez.

