Vrees voor ‘Quinten Timber-scenario’ voor Brian Brobbey

Voor duurde de wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (0-1 overwinning) zondag slechts vijftien minuten, nadat de spits al in de zesde minuut geblesseerd raakte aan zijn knie. Analist Kees Kwakman vreest een ‘ -scenario’ voor Brobbey.

Brobbey kwam in de zesde minuut van de wedstrijd in duel met twee tegenstanders van PEC. De aanvalsleider van Ajax greep meteen naar de rechterknie en werd in totaal bijna twee minuten behandeld op het veld.

Vervolgens hervatte Brobbey de wedstrijd, maar enkele minuten later ging de spits toch weer zitten in de middencirkel en volgde een wissel. Ajax zal hopen dat de blessure voor Brobbey meevalt, aangezien Wout Weghorst en Christian Rasmussen al langere tijd geblesseerd zijn en Chuba Akpom in de afgelopen transferperiode werd verhuurd aan Lille OSC.

“Hij ging nog wel door, dus dat geeft aan dat het misschien niet zo erg is”, komt Kwakman in eerste instantie met een hoopvolle uitspraak bij ESPN. De analist trekt vervolgens echter de parallel met de knieblessure die Feyenoord-middenvelder Quinten Timber vorige maand opliep in het Champions League-duel met AC Milan.

Timber liep toen in de tweede helft een knieblessure op, maar speelde daarna nog wel een kwartier door. Uiteindelijk moest de middenvelder van Feyenoord zich alsnog geblesseerd laten vervangen en bleek zijn knieblessure ernstig.

Timber komt dit seizoen niet meer in actie. Kwakman hoopt dat een dergelijk scenario Brobbey bespaard blijft, maar vreest het ergste. “Quinten Timber ging ook nog even door en die had uiteindelijk ook wel een behoorlijke knieblessure. Dus ik hoop voor Brobbey dat het meevalt en dat het misschien de schrik is of dat het wat stijf is geworden.”

“Het was een flinke tik voor zijn knie, heel pijnlijk. Ik hoop dat het niets ernstigs is, maar het was wel pittig”, reageerde Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop kort op de blessure van Brobbey.

