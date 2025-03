Ajax richt vizier op boomlange spits, PSV krabbelt op na crisis - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de boomlange spits Daniel Méndez uit Midden-Amerika, terwijl PSV zich herstelt van een sportieve crisis met een overwinning op sc Heerenveen. Ondertussen blijft de positie van Peter Bosz bij PSV onderwerp van gesprek, ondanks de steun van de clubleiding. In Engeland is Manchester United bereid een megaverlies te slikken op Antony, en in Spanje is de wedstrijd van Barcelona tegen Osasuna afgelast vanwege een sterfgeval binnen de club.

‘Ajax wil boomlange Daniel Méndez naar Amsterdam halen’

Ajax hoopt zich spoedig te kunnen versterken met de negentienjarige Daniel Méndez van CF Pachuca. De spits van 1,99 meter maakt indruk met zijn krachtige fysiek en is opgeroepen voor het nationale elftal van Guatemala. Lees hier meer over de interesse van Ajax.

KNVB geeft geen straf aan Kroes na aandelenhandel

Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, krijgt geen straf van de KNVB voor het kopen van aandelen van de club terwijl hij in dienst was bij andere clubs. De zaak is door de licentiecommissie als afgehandeld beschouwd, maar Kroes kan nog een straf van de AFM verwachten. Lees hier meer over de zaak van Kroes.

Marcel Brands neemt kraakhelder standpunt in over toekomst Peter Bosz

De positie van Peter Bosz bij PSV staat niet ter discussie, aldus algemeen directeur Marcel Brands. Ondanks de recente slechte resultaten blijft de clubleiding vertrouwen houden in de trainer die vorig seizoen kampioen werd. Lees hier meer over de situatie bij PSV.

‘Vraagprijs Antony bekend: Man United bereid megaverlies te slikken’

Manchester United wil komende zomer Antony verkopen voor 39 miljoen euro, een flink verlies ten opzichte van de bijna 100 miljoen euro die de club in 2022 voor hem betaalde. Antony speelt momenteel op huurbasis bij Real Betis. Lees hier meer over de situatie van Antony.

