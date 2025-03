Verweij verklapt aanstaande contractverlenging bij Ajax: 'Dat moet geen probleem zijn'

Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal dan gaat de club met om tafel om te onderhandelen over een nieuw contract. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De 32-jarige Klaassen keerde afgelopen zomer, na een mislukt avontuur bij Internazionale, voor de tweede maal terug bij Ajax. De aanvallende middenvelder tekende op voorspraak van trainer Francesco Farioli een eenjarig contract bij de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder speelde in drie periodes vooralsnog 347 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor honderd doelpunten en en 52 assists.

Farioli sprak al uit dat hij wil dat clubicoon Klaassen behouden blijft voor Ajax. "Davy is een heel belangrijke speler voor de ploeg. Hij is niet de enige speler wiens contract afloopt. Er zijn gesprekken gaande binnen de club. In de komende weken wordt meer duidelijk", liet de Italiaanse oefenmeester weten. Zelf liet Klaassen weten een vertrek niet uit te sluiten.

Fans van Ajax lijken echter niet te hoeven vrezen voor een vertrek van Klaassen. "Ajax gaat met Klaassen om de tafel zodra men zeker is van Champions League-voetbal", onthult Verweij. "Dat moet geen probleem zijn. Klaassen gaat voor een jaar bijtekenen", stelt hij. Na 25 speelronden in de Eredivisie is Ajax nog niet officieel verzekerd van deelname aan de Champions League komend seizoen.

Farioli en de zijnen hebben een voorsprong van acht punten op naaste belager PSV, terwijl FC Utrecht, dat derde staat, op veertien punten staat. Plek drie geeft nog recht op voorronde Champions League. De voorsprong op de huidige nummer vier FC Twente bedraagt zelfs zeventien punten.

Klaassen hulde zich in nevelen

Daags voor de Europese uitschakeling van Ajax tegen Eintracht (6-2 over twee wedstrijden) werd Klaassen gevraagd of hij al meer duidelijkheid heeft over zijn toekomst bij Ajax. "Nee, niet per se. We zitten in een best belangrijke strijd, denk ik. We zien daarna wel wat er gaat gebeuren", liet de kersvers vader weten.

