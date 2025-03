Opstelling AZ: Martens wijzigt één naam voor return tegen Tottenham

De opstellingen van AZ en Tottenham Hotspur zijn bekendgemaakt voor de return in de achtste finale van de Europa League. AZ won de heenwedstrijd in eigen huis met 1-0, maar gezien de geschiedenis is dat tegen Spurs zeker geen garantie voor een plek in de volgende ronde. AZ-trainer Maarten Martens kiest voor één wijziging in de basiself, voor de wedstrijd die om 21:00 begint.

AZ won de heenwedstrijd met 1-0 , dankzij een eigen doelpunt van de jonge Zweedse Lucas Bergvall. De mannen van Martens verdedigden sterk na de vroege goal en lieten weinig kansen toe.

Nederlands trauma

In 2019 was het een andere Nederlandse ploeg die met een 1-0 voorsprong de return tegen Tottenham inging. Ajax won in Londen met 0-1, maar verloor in eigen huis de tweede ontmoeting met 2-3. De Amsterdammers werden uitgeschakeld aan de hand van de inmiddels niet meer geldende uitdoelpuntenregel.

Het in de thuiswedstrijd zo AZ zal er alles aan doen om een ronde verder te komen en terzijde dit Nederlandse trauma weg te spoelen. Afgelopen weekend speelde AZ niet, de ploeg kreeg extra rustdagen van de KNVB tussen de twee duels met Tottenham Hotspur.

Opstelling AZ

Martens kiest op doel natuurlijk voor Rome-Jayden Owusu-Oduro. AchDe coach laat zijn achterlijn ook intact. Seiya Maikuma en David Møller Wolfe beginnen op de flanken en Wouter Goes en Alexandre Penetra vormen het centrum. Denso kasius viel in de thuiswedstrijd nog in voor AZ, maar is voor het duel in Londen onbeschikbaar vanwege een blessure.

Op het middenveld kiest Martens voor ‘good old’ Jordy Clasie, Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester. Nieuw ten opzichte van de eerste wedstrijd is Ibrahim Sadiq. Dit heeft alles te maken met de blessure van Mayckel Lahdo, die hij tegen de Spurs opliep. Voorin starten ook Troy Parrott en Ernest Poku.

Opstelling Tottenham

Ook Ange Postecoglou van Tottenham heeft zijn opstelling bekendgemaakt. Op doel start, net als tegen AZ, Guglielmo Vicario. Op rechts begint Pedro Porro, op links Djed Spence. Onze landgenoot Micky van de Ven keert terug in de basis en start in het centrum naast Christian Romero. Op het middenveld starten Bergvall en Pape Matar Sarr, net als James Maddison. Voorin begint Postecoglou met Wilson Odobert, Heung-Min Son en oud-Vitessenaar Dominic Solanke.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Spence, Bergvall, Sarr, Maddison; Odobert, Solanke, Son.

Opstelling AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Buurmeester; Sadiq, Parrott, Poku.

