Bas Nijhuis vertelt eerlijk wat hij van nieuwe spelregel vindt

Bas Nijhuis vindt het een goede zaak dat de International Football Association Board (IFAB) heeft besloten de spelregel rondom het tijdrekken door keepers aan te passen. Volgens de arbiter is het voor hem en zijn collega’s eenvoudiger een hoekschop te geven bij tijdrekken dan het is om een indirecte vrije trap toe te kennen.

De IFAB maakte zaterdag bekend dat de regel omtrent het vasthouden van de bal door doelmannen op de schop gaat. Momenteel is de regel zo dat een scheidsrechter een indirecte vrije trap toekent als een keeper de bal langer dan zes seconden in de handen houdt. In werkelijkheid wordt deze regel zo goed als nooit nageleefd. Vanaf komend seizoen krijgen keepers acht seconden om de bal vast te houden, waarna scheidsrechters bij een overtreding een hoekschop moeten toekennen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis valt stil na pijnlijke vraag van Wilfred Genee: 'Nou...'

In gesprek met de NOS laat Nijhuis weten zeer te spreken te zijn over de regelwijziging. “Je ziet het vaak”, begint de scheidsrechter. “Een doelman laat zich bewust vallen en blijft dan twee, drie seconden liggen. Dan staat 'ie op en neemt de bal nog even mee. Als je dat allemaal bij elkaar optelt...” De huidige regel, waarmee een indirecte vrije trap moet worden gegeven, hanteren scheidsrechters liever niet. “Mijn ervaring als scheidsrechter is dat je het eerst probeert te managen als een keeper een beetje gaat treuzelen. Je kijkt eerst of je het zonder die vrije trap af kunt.” Wanneer een scheidsrechter toch een vrije trap toekent, duurt het volgens Nijhuis veel te lang voordat iedereen op de juiste afstand staat, waardoor er nog meer tijd verloren gaat.

LEES OOK: Vandaag Inside komt niet meer bij om Bas Nijhuis: ‘Je staat voor lul, man’

Vanaf komend seizoen krijgen keepers dus acht seconden met de bal in de hand, waarbij de vraag weer is of scheidsrechters op het juiste tempo tellen. Nijhuis maakt zich daar echter geen zorgen om. “We zullen daar een modus in moeten vinden. Maar dat geldt ook voor de muur op 9,15 meter zetten”, legt hij uit. “Bij de een zal het 8,75 zijn en bij de ander 9,5.”

Nijhuis waarschuwt collega’s

Nijhuis heeft best veel vertrouwen in de nieuwe spelregel, maar waarschuwt zijn collega’s ook vast. “We hebben altijd aan het begin van het seizoen nieuwe afspraken, zoals nu met een gele kaart voor spelers die bij de scheidsrechter protesteren.” Dat heeft volgens de scheidsrechter zeker effect gehad, maar hij ziet ook dat hij en zijn collega’s minder streng op deze regel zitten dan aan het begin van het seizoen. “Dus we moeten het wel strak toepassen. Maar dat is aan ons.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij aangepakt in catacomben van Ajax: ‘Ik vind dit heel droevig. Wat is dit nou?’

Scheidsrechter Joey Kooij wordt na Ajax - Go Ahead Eagles aangepakt in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.