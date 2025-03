Bosschaart adviseert Van Persie: doe een spectaculaire ingreep in de opstelling

Pascal Bosschaart zou het wel aandurven om Aymen Sliti op te stellen bij Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. De achttienjarige linksbuiten heeft weliswaar geen enkele minuut ervaring in het eerste elftal, maar is vanwege personele problemen plots in beeld voor een basisplek.

Trainer Robin van Persie kampt met de nodige personele problemen in de voorhoede. Igor Paixão heeft een bovenbeenblessure, terwijl Ibrahim Osman geschorst is. Het Algemeen Dagblad verwacht daarom dat Zépiqueno Redmond zich vanaf de linkerflank mag laten zien, maar Sky Italia verwacht Sliti daar. Niet onlogisch, vindt Bosschaart.

Artikel gaat verder onder video

“Ze hebben natuurlijk wel wat blessures, dus ik heb geen idee wat er uit de hoge goed getoverd wordt. Dat zullen we snel genoeg hopelijk horen”, zegt de trainer van Feyenoord Onder 21, die als interim-trainer drie weken geleden nog een 1-1 gelijkspel boekte met Feyenoord op bezoek bij AC Milan, waardoor de achtste finale werd bereikt.

LEES OOK: Oud-trainer doet boekje open over Zerrouki: 'Ik kon hem soms wel doodschieten'

© Imago

“Er zijn een hoop jongens van de Onder 21 bij en ook een jongen van de Onder 19”, vervolgt Bosschaart in gesprek met Rijnmond. “Ik zou misschien voor Aymen Sliti kiezen, maar ik heb Bueno ook weleens op linksbuiten gezet en Smal op linksback. Dan kom je dan alleen op het middenveld misschien tekort. Ik heb geen idee wat we gaan zien vanavond, maar ik hoop wel een strijdlustig Feyenoord te zien.”

'Het kan spoken bij vroege 0-1 Feyenoord'

Volgens Bosschaart is het tweeluik met Inter nog geen gelopen race na de 0-2 nederlaag in Rotterdam. “Ik denk dat we hier echt een kans kunnen maken. Ik vond Inter niet heel goed. In verdedigend opzicht zijn ze wel goed, met een compact blok, maar het kan gaan spoken als je in de eerste helft de 0-1 maakt.” Dat Inter in de voorgaande negen Champions League-wedstrijden slechts één tegengoal kreeg, brengt Bosschaart niet op andere gedachten. “Ze hebben er afgelopen weekend ook twee tegen gekregen (3-2 zege op Monza, red.). Ik ga van een positief resultaat uit.”

Basisplek Sliti verrassend

Een basisplek voor Sliti in San Siro zou een grote verrassing zijn, aangezien hij nog geen minuut voor Feyenoord 1 maakte. Wel behoorde hij dit seizoen vijfmaal tot de wedstrijdselectie. In de Eredivisie bleef Sliti negentig minuten op de bank tegen FC Utrecht (0-2 zege op 27 oktober) en Almere City (1-4 zege op 10 november). In de beker was hij reserve tegen MVV Maastricht (1-2 zege op 17 december) en PSV (2-0 nederlaag op 5 februari). In de Champions League was hij erbij tegen AC Milan (1-1 gelijkspel op 18 februari) en vorige week in de thuiswedstrijd tegen Inter (0-2 nederlaag).

Zou je Aymen Sliti opstellen tegen Internazionale? Laden... 78.4% Ja 9.3% Nee 12.4% Geen mening 97 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Stefan de Vrij duidelijk over transfervrije terugkeer bij Feyenoord: 'Eerlijk gezegd...'

Stefan de Vrij laat zich in gesprek met de NOS uit over een mogelijke terugkeer op het oude nest bij Feyenoord.