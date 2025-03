AD pleit voor grote verandering in het voetbal: 'Het loopt de spuigaten uit'

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad spreekt zich in een analyse voor de krant uit tegen ‘stoeipartijen’ tijdens corners en vóór het geven van meer strafschoppen bij dit soort situaties. Wijffels stelt dat zijn pleidooi nodig is en dat de krant al eerder aan de basis stond van een grote verandering in het voetbal.

Wijffels opteert voor strenger straffen in de zestien bij stoeipartijen, want ‘dat loopt de spuigaten uit’. De journalist noemt het geduw en getrek bij corners en vrije trappen ‘vrij worstelen’ en vindt dat dat niks meer met aanvallen of verdedigen te maken heeft.

Wijffels beschrijft hoe eerder ook een verandering in het voetbal teweeg is gebracht dankzij het AD. In 2017 stond ‘Kappen met kunstgras’ op de cover van de krant, met een manifest voor het uitbannen van kunstgras in de Eredivisie. Wijffels beschrijft hoe deze campagne destijds heeft geleid tot de beslissing van de KNVB en de clubs, die vanaf komend seizoen kunstgras uit de stadions zullen weren.

De ‘voetbalexpert’ legt uit dat er geen verandering van de regels hoeft te komen. “Het gekke is: penalty’s mag de arbitrage nú al geven. Op basis van regel twaalf in het grote spelregelboek. Alleen zijn er amper scheidsrechters die dat durven.” Wijffels doet een beroep op de scheidsrechters: “Toon lef. Heb ballen.”

