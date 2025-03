'Barcelona-sterren zijn conflict tussen clubleiding en fans beu: Raphinha komt met opvallende oplossing'

Een aantal sterspelers van FC Barcelona, waaronder vice-aanvoerder , probeert te bemiddelen in een conflict tussen de clubleiding en de harde kern. De supporters weigeren vooralsnog categorisch om op te draaien voor een UEFA-boete vanwege beledigende teksten die vorig seizoen vanaf de tribunes klonken, waarop de Braziliaanse aanvaller zou hebben aangeboden om het bedrag zélf op te hoesten.

Het conflict tussen club en fans loopt al maanden, en volgens Football España is er het einde nog lang niet in zicht. Barcelona eiste reeds in november vorig jaar dat de fans opdraaiden voor de bewuste boete, ter hoogte van 21.000 euro. Omdat de supporters in kwestie dat weigeren, is hun vak in het Olympisch Stadion, waar Barcelona gedurende de verbouwing van Camp Nou haar thuiswedstrijden afwerkt, sindsdien gesloten. Volgens het medium gaat het om zo'n 600 supporters die daardoor geen wedstrijden van hun favoriete club meer kunnen bijwonen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Barcelona laat Frenkie de Jong flink schrikken met opmerkelijke eis in aanbieding’

Inmiddels heeft het bestuur, bij monde van vice-voorzitter Elena Font, een hervorming van de bezetting van het bewuste vak aangekondigd. Barcelona wil dat onder meer bereiken door jongere fans toegang te geven. De plannen worden echter nog niet concreet, waardoor het vak nu al maanden leeg blijft. Dat is ook de Barcelona-selectie een doorn in het oog, meldt Cadena SER: "Verschillende spelers hebben aangeboden te bemiddelen om zo tot een overeenstemming te komen." Raphinha zou hebben aangeboden de 21.000 euro uit eigen zak te betalen, maar dat aanbod zou door de club zijn afgeslagen. "Dit probleem steekt dieper dan geld", zou de redenering van het bestuur zijn.

LEES OOK: Jan Boskamp ziet ongekende metamorfose: 'Ik weet niet wat er gebeurd is, in Barcelona zat hij altijd in de McDonald's'

Football España vermoedt dan ook dat de boete niet de grootste oorzaak is van de problemen tussen de supporters en de clubleiding. "Velen geloven dat de oorsprong ligt bij vorig seizoen, toen er 'Barça ja, Laporta nee' werd gezongen in het Olympisch Stadion", schrijft het medium. "Sinds dat moment lijkt de club een veel hardere lijn te trekken." Vooral het elftal is daarvan de dupe: "Zij missen nu waardevolle support in een seizoen waarin de club nog meestrijdt in de drie belangrijkste competities." Barcelona is momenteel koploper in LaLiga, waarin de club in een nek-aan-nekrace is verwikkeld met zowel Real als Atlético Madrid. Die laatste club is komende zondag, in Madrid, de aankomende tegenstander van Barcelona. Beide clubs staan op 2 april opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de returnwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey, waarvan de heenwedstrijd in Barcelona een spectaculair gelijkspel (4-4) opleverde. Tot slot plaatste Barcelona zich dinsdag voor de kwartfinale van de Champions League, door over twee wedstrijden af te rekenen met Benfica.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.