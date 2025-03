Feyenoord brengt ode aan het legioen en laat supporters nieuw tenue ontwerpen

Feyenoord laat zijn supporters bepalen hoe het vierde tenue er komend seizoen uitziet, vertelt commercieel directeur Ruud van der Knaap aan het Algemeen Dagblad. Woensdag begint een ontwerpwedstrijd voor een nieuw tenue, waarna een verkiezing volgt.

De actie van Feyenoord komt voort uit de driejarige samenwerking met de shirtsponsor: “Aangezien we elk seizoen vier shirts uitbrengen, is het vierde tenue van volgend voetbaljaar het twaalfde tenue dat we maken met Castore. Dat vonden wij een mooie aanleiding om onze supporters, de twaalfde man, iets unieks te laten doen.”

Vanaf woensdag kunnen Feyenoord-fans twaalf dagen deelnemen aan de wedstrijd, op de website van de club. Daar mogen supporters aangeven waar het tenue aan moet voldoen. Van der Knaap komt met voorbeelden: “Denk aan een bepaalde kleur of een bepaald logo dat er per se op moet. Of een clubicoon dat met het shirt geëerd wordt. En wat te denken van een bepaalde gebeurtenis, zoals de Wereldbekerwinst in 1970.” Op basis van de wensen van de supporters worden twaalf tenues ontworpen, waarop gestemd wordt.

‘Een ode aan het legioen’

Aan het einde van het jaar is het tenue te koop voor de supporters: “Het shirt waarop het meest wordt gestemd, is het shirt dat op ‘12-12’ in de winkels zal liggen als vierde tenue. En die datum, 12 december, is uiteraard weer een verwijzing naar onze twaalfde man. Zie het als een ode aan al die supporters die ons dit seizoen zo positief en onvoorwaardelijk steunen.”

