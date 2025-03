Speler van Feyenoord doet Van Persie plots denken aan Ødegaard

Feyenoord scoorde zondagmiddag zes keer tegen FC Twente, maar het mooiste moment was volgens de analisten van ESPN misschien wel een moment dat geen doelpunt opleverde. leverde in de 79ste minuut een prachtige pass af op Igor Paixão.

Met de buitenkant van de linkervoet speelde Smal de bal door de benen van Arno Verschueren en bereikte hij Paixão. De Braziliaan probeerde vanuit een moeilijke hoek zijn vierde doelpunt van de wedstrijd te maken, maar stuitte op keeper Lars Unnerstall.

Artikel gaat verder onder video

“We zagen veel mooie dingen, veel mooie goals, maar het allermooiste…”, werpt ESPN-presentator Pascal Kamperman op na de wedstrijd. Analist Danny Koevermans reageert: “Goals zijn altijd het mooiste, maar dit was een kunstwerkje. Wisten we dat hij dit kon? Hij wil ‘m ook echt zo spelen. Een fantastisch passje.”

LEES OOK: Gijs Smal pakt moment: 'Ik wil eigenlijk nog iets zeggen'

Smal bewees dit seizoen al meermaals over een goede lange bal te beschikken, bijvoorbeeld in de Champions League tegen Bayern München (video) en Sparta Praag (video). Ook zijn korte pass blijkt dus indrukwekkend te kunnen zijn.

Van Persie lyrisch over pass Gijs Smal

“Hij is wel mooi, ja, zegt Smal er zelf over bij ESPN. “Ook in slowmotion. Jammer dat het geen goal wordt. Ligt die lange toch weer in de weg, hè”, zegt hij grappend over zijn oud-ploeggenoot Lars Unnerstall. Ook trainer Robin van Persie geniet van de beelden. “Ja, dat was een Martin Ødegaard-balletje. Geweldig, heel mooi. Haast een no-look-pass.”

Smal speelde tegen Twente opnieuw op het middenveld. Karim El Ahmadi denkt dat hij daar goed tot zijn recht komt. “Misschien is dit wel z’n nieuwe positie. Hij is niet de snelste verdediger. Als je als ploeg heel hoog wilt staan, is dit misschien wel de ideale positie voor hem.”

LEES OOK: Toch nog slecht nieuws voor Van Persie tijdens galavoorstelling tegen FC Twente

Zelf zegt Smal zich te richten op de linksbackpositie. “We hebben heel veel blessures op het middenveld en een paar hele goede jongens die daar kunnen spelen. Van origine ben ik een linksback en ik denk dat dat mijn beste positie is. Als ik gevraagd word om op het middenveld te spelen, dan doe ik dat wel. Eigenlijk zouden Bueno (linksback tegen Twente, red.) en ik vandaag omgedraaid staan, maar we hebben toch besloten het om te draaien.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay onthult 'Sem Steijn-pact' en weet wat Feyenoord moet betalen

Hans Kraay junior en Mario Been adviseren Feyenoord om zo snel mogelijk werk te maken van de komst van FC Twente-ster Sem Steijn.