Feyenoord troeft Ajax en PSV af, Ten Hag krijgt trap na van Man United - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft de concurrentiestrijd met Ajax en PSV gewonnen door toptalent Jerayno Schaken vast te leggen. Ondertussen krijgt Erik ten Hag, vier maanden na zijn ontslag bij Manchester United, een trap na van mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe. In de Champions League verloor Feyenoord van Internazionale, terwijl Mohamed Salah zichzelf heeft aangeboden bij Barcelona, wat een aderlating kan betekenen voor Liverpool. Tot slot heeft Ajax een lucratieve sponsordeal gesloten met Heineken, ter waarde van twaalf miljoen euro.

© Imago

Feyenoord troeft Ajax en PSV af: toptalent tekent contract tot medio 2028

Feyenoord heeft de strijd om Jerayno Schaken gewonnen. De vijftienjarige zoon van oud-international Ruben Schaken kiest voor de Rotterdamse club, ondanks interesse van Ajax en PSV. Schaken komt over van sc Heerenveen en tekent een contract tot medio 2028. Lees hier meer over de transfer van Jerayno Schaken.

© Imago/Realtimes

Ten Hag krijgt 4 maanden na ontslag trap na van eigenaar Man United

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United, heeft Erik ten Hag bekritiseerd, vier maanden na diens ontslag. Ratcliffe noemt het een fout om Ten Hag aan te houden na een teleurstellend seizoen. Lees hier meer over de uitspraken van Sir Jim Ratcliffe.

© Imago

Nieuw San Siro-wonder blijft uit: Beelen ongelukkige schlemiel bij Feyenoord

Feyenoord heeft de return tegen Internazionale in de Champions League verloren met 2-1. Thomas Beelen veroorzaakte een cruciale penalty, waardoor de Rotterdammers werden uitgeschakeld. Lees hier het volledige verslag van de wedstrijd.

© Imago/Realtimes

Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona. De Egyptenaar loopt komende zomer uit zijn contract bij Liverpool, wat een grote aderlating zou zijn voor de ploeg van Arne Slot. Lees hier meer over de situatie rondom Mohamed Salah.

© Imago

Ajax casht flink na deal van twaalf miljoen euro