Inter bezorgt Feyenoord loodzware uitdaging, Bosz niet bang voor ontslag - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord staat voor een zware opgave na een 0-2 nederlaag tegen Inter Milan in de Champions League. Ondanks een goede start konden de Rotterdammers de Italianen niet bijbenen. Ondertussen blijft Peter Bosz strijdbaar na een pijnlijke 1-7 nederlaag van PSV tegen Arsenal, waarbij hij aangeeft niet bang te zijn voor ontslag. Verder was er een heldenrol voor Timon Wellenreuther, die een strafschop stopte tegen Inter, en sprak Stefan de Vrij zich uit over een mogelijke terugkeer naar Feyenoord.

Inter slaat op twee dodelijke momenten toe en bezorgt Feyenoord loodzware uitdaging

Met een 0-2 nederlaag tegen Internazionale is de volgende ronde voor Feyenoord in de Champions League heel ver weg. In de eigen Kuip voetbalden de Rotterdammers goed mee, maar kwamen de zeer effectieve Italianen met goals kort voor en kort na rust op een 0-2 voorsprong. In een open tweede helft wist de thuisploeg weinig meer af te dwingen, terwijl Timon Wellenreuther ergere schade voorkwam. Lees hier meer over de wedstrijd.

Peter Bosz duidelijk over mogelijk PSV-ontslag na 'gigantisch pak slaag'

Peter Bosz is 'niet bang voor zijn baan', geeft hij aan tijdens de persconferentie na de historische 1-7 nederlaag tegen Arsenal. Hoewel de trainer van PSV het verlies een 'gigantisch pak slaag’ noemt, gelooft hij nog steeds dat hij de man is om het tij te keren. Lees hier meer over de reactie van Bosz.

Timon Wellenreuther zorgt voor gerechtigheid na belachelijke beslissing van Espen Eskaas

Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther heeft woensdagavond voor gerechtigheid gezorgd in het Champions League-duel met Internazionale. De Duitse goalie wist na 65 minuten een vrij makkelijk gegeven strafschop aan de Nerazzuri te keren. Op dat moment stond het al 0-2 in het voordeel van Internazionale. Lees hier meer over de wedstrijd.

Stefan de Vrij duidelijk over transfervrije terugkeer bij Feyenoord: 'Eerlijk gezegd...'