Van Hanegem is er na Spanje - Nederland helemaal klaar mee: 'Zou dat vermoeiende gezanik nu voorbij zijn?'

Willem van Hanegem heeft het wel een beetje gehad met de kritiek op Ronald Koeman dat het Nederlands elftal onder diens leiding maar niet weet te winnen van een topland. Oranje was er de afgelopen dagen tweemaal dichtbij, maar nadat het in de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League diep in de blessuretijd een voorsprong uit handen had gegeven, ging het zondagavond in de return mis in de strafschoppenreeks. Van Hanegem is desondanks zeer te spreken over de optredens van Nederland.

Waar het Nederlands elftal tijdens Koemans eerste periode als bondscoach knappe en gedenkwaardige overwinningen boekte op Frankrijk, Duitsland en Engeland, lukt het Koeman inmiddels al twee jaar maar niet om te winnen van een groot voetballand. Tijdens de Final Four van de Nations League in 2023 ging het bijvoorbeeld mis tegen Kroatië en Italië, tijdens de kwalificatie voor het EK in Duitsland werd er twee keer niet gewonnen van Frankrijk en gedurende dat toernooi speelde Oranje gelijk tegen Frankrijk en verloor het van Engeland. In de groepsfase van de Nations League werd er in het afgelopen najaar twee keer niet gewonnen van Duitsland.

Kwam er tegen Spanje dan eindelijk een einde aan de reeks zonder overwinning op een Europees topland? Die vraag hield de gemoederen in de aanloop naar het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League andermaal bezig. Maar na de late gelijkmaker in de heenwedstrijd in De Kuip, ging het in de return dus mis vanaf elf meter, nadat Oranje zich in de 120 minuten daarvoor driemaal had terug geknokt van een achterstand. “Zou dat vermoeiende gezanik dat Oranje onder Ronald Koeman niet kan winnen van toplanden nu voorbij zijn? Vast niet, want je kunt nog steeds zeggen: ook in twee wedstrijden tegen Spanje geen overwinning”, zo zegt Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad. “Maar het Nederlands elftal dat ik in Rotterdam en Valencia heb gezien, was uitstekend.”

Het Nederlands elftal kwam in beide ontmoetingen met Spanje vroeg op voorsprong. In de ‘eigen’ Kuip maakte het snel gelijk en nam het vlot in de tweede helft de leiding, zondagavond liet de gelijkmaker wat langer op zich wachten en moest vervolgens nóg twee keer een achterstand worden rechtgetrokken. Volgens Van Hanegem had Oranje donderdag ‘moeten winnen’ en had het ook in Spanje ‘echt meer verdiend’. “En dat is toch lekker voor Ronald Koeman, want je proefde toch alweer een sfeertje dat ze in Zeist misschien wel een deurtje verder moesten kijken. Want Erik ten Hag is op de markt en wie weet wat er met Peter Bosz gebeurt als PSV officieel overal naast heeft gegrepen. Ik moet daar om lachen hoor. Koeman moest presteren tegen de kampioen van Europa en dat deed hij”, zegt De Kromme. “Met 2-2 en 3-3 tegen Spanje heeft hij laten zien dat we er weer wat beter voor staan dan afgelopen zomer bij het EK.”

