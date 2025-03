Foto van Nederlandse keeper gaat viraal na uitverkiezing tot Man of the Match

De Nederlandse doelman gaat viraal op X en Reddit. De 24-jarige keeper van Bryne FK werd verkozen tot man de wedstrijd in het duel met FK Bodø/Glimt (0-1) en kreeg daarvoor als beloning vier trays met in totaal 120 eieren.

De Boer maakte twee maanden geleden de overstap van Keuken Kampioen Divisionist VVV-Venlo naar het Noorse Bryne FK. Aangezien de competitie in Noorwegen pas afgelopen weekend startte, moest de doelman lang wachten op zijn debuut. De eerste speelronde stond afgelopen weekend op het programma en daarin stond voor De Boer en Bryne FK een ontmoeting met regerend kampioen FK Bodø/Glimt, dat in februari nog FC Twente over twee duels met 6-4 uitschakelde, op het programma.

Bryne FK verloor de ontmoeting met de Noorse kampioen nipt met 0-1, maar De Boer wist zich in het duel te onderscheiden. Na afloop werd de 1,99 meter lange doelman uit Sneek uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Waar het vaak gebruikelijk is dat je met een bokaal naar huis gaat als 'Man of the Match', daar kreeg De Boer bij Bryne FK een hele andere beloning: 120 eieren van eierboer Steinsland & Co.

De Boer begon zijn carrière in de jeugdopleiding van sc Heerenveen, waarna hij in 2019 de overstap maakte van de Onder 19 naar FC Groningen. De boomlange doelman stond bijna vier jaar onder contract bij de Trots van het Noorden om vervolgens te transfereren naar VVV-Venlo. In dienst van de Venlonaren begon De Boer dit seizoen in de basis, maar belandde hij halverwege oktober op de bank. De geboren Sneker speelde in totaal 39 wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal.

Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co🚜🥚🍳 pic.twitter.com/ozzbZSFKaK — Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025

