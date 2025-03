Cristian Willaert shockeert speler na PEC – Ajax: ‘Hij is pas vier jaar in Nederland…’

komt in een interview na afloop van PEC Zwolle tegen Ajax (0-1) voor een verrassing te staan door een vraag van ESPN-journalist Cristian Willaert. De verdediger, die de beslissende penalty veroorzaakte met een handsbal, krijgt een Nederlandse vraag voorgeschoteld van de interviewer, maar is de taal helemaal niet machtig.

Willaert legt MacNulty na afloop van de wedstrijd een stelling voor: “Anselmo, een wedstrijd met een hoofdrol voor jou. Helaas niet de hoofdrol die je wil natuurlijk.” “In het Engels graag!”, roept de Spaanse Ier met een geschokt gezicht. Willaert en MacNulty lachen en gaan door in het Engels. “Sorry, sorry, maar je kwam hier en zei ‘hallo’, maar dat is het enige Nederlandse woord dat je kent.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: MAC³PARK Stadion steekt de draak met Jorthy Mokio na beschamend moment

MacNulty geeft later in het interview aan het eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter: “Je ziet dat, als ik de bal niet raak, hij richting het doel gaat.” De speler van PEC geeft toe dat hij zijn armen wel genoeg bij zijn lichaam had, maar zijn handen niet. Kenneth Taylor schoot vervolgens met de gegeven strafschop de 0-1 binnen namens Ajax.

Na het interview lachen ESPN-presentatrice Aletha Leidelmeijer en analist Kees Kwakman om de actie van Willaert. Leidelmeijer stelt: “Vier jaar in Nederland, dus dan kan je niet verwachten van hem dat hij Nederlands kan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichaamstaal van Bas Nijhuis verraadt alles, vlak voor penalty Ajax

Bas Nijhuis gaf met duidelijke tegenzin een strafschop aan Ajax tegen PEC Zwolle.