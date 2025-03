Horrorscenario voltrekt zich in Eindhoven: Arsenal binnen kortste keren op 0-3, mede door Timber

PSV is op zijn zachtst gezegd niet goed begonnen aan het Champions League-duel tegen Arsenal. De Eindhovenaren lieten The Gunners in de openingsfase al meerdere keren in de buurt komen van Walter Benitez, en de Engelsen scoren uiteindelijk drie keer in een klein halfuur.

PSV zit momenteel in een matige fase: afgelopen week werd er nog twee keer van Go Ahead Eagles verloren. De ploeg uit Deventer was en in de competitie en in de KNVB-beker te sterk. De positie van Peter Bosz wankelt, zeker nu Ajax in de Eredivisie een voorsprong heeft opgebouwd van acht punten.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdag staat in de Champions League Arsenal op het menu. De nummer twee van de Premier League is de laatste weken ook niet in goede doen, maar zet nu in Eindhoven gelijk een grote stap richting de kwartfinale van het miljoenenbal.

In minuut achttien scoren de Londenaren voor het eerst. Declan Rice geeft een voorzet op Jurriën Timber, die binnen knikt. De voormalig Ajacied torent tegen uitgerekend 'zijn beste vriend bij PSV' Noa Lang uit en werkt af. PSV lijkt flink veel moeite te hebben met die snelle achterstand, want nog geen drie minuten later is het weer raak. De tieners doen het voor Arsenal: Myles Lewis-Skelly (18) legt voor op Ethan Nwaneri (17), die koeltjes afwerkt.

𝐍𝐎𝐎.. daar is ook de tweede 🙄

Nwaneri knalt de bal hard binnen en zet Arsenal op 2-0 💨#ZiggoSport #UCL #PSVARS pic.twitter.com/GRcSXar08v — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2025

Het gaat daarna van kwaad tot erger voor PSV. Na een rommelige aanval belandt de bal opeens voor de voeten van invalspits Mikel Merino, die koeltjes afrondt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.