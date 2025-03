Bosz voert maatregel door voor PSV - Ajax die normaal nooit voorkomt in de Eredivisie

De voorbereiding van PSV op de wedstrijd tegen Ajax doet denken aan een Champions League-affiche. Peter Bosz voerde een maatregel door die normaliter alleen van kracht is in de aanloop naar Europese wedstrijden.

De selectie van PSV verzamelde zich zaterdagavond al in het Philips Stadion om vervolgens naar een hotel te gaan om daar de nacht door te brengen. De spelers mochten dus niet thuis slapen. Op die manier wilde Bosz het belang van de wedstrijd benadrukken.

De reis van het Philips Stadion naar het betreffende hotel werd zaterdagavond vergezeld door fakkels en gezang, verzorgd door circa 1500 supporters. Ze zorgden voor ‘Zuid-Europese taferelen’, schrijft De Telegraaf.

PSV moet de wedstrijd tegen Ajax winnen om de titelstrijd weer open te gooien. In dat geval wordt het gat met de koploper verkleind tot drie punten. Volgens berekeningen van Opta is de kans op een Eindhovense landstitel dan 33 procent; als Ajax wint slinkt die naar 3 procent.

