Opstelling PSV: Peter Bosz voert één wijziging door tegen Arsenal

PSV speelt dinsdagavond de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League en hoopt in het eigen Philips Stadion een eerste stap te zetten richting de volgende ronde. Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de eerste ontmoeting met de Noord-Londenaren op één plek gewijzigd ten opzichte van het uitduel met Go Ahead Eagles van afgelopen zaterdag: begint in plaats van .

PSV heeft dinsdagavond het een en ander recht te zetten. De Eindhovenaren plaatsten zich twee weken geleden ten koste van Juventus voor de achtste finales van de Champions League, maar die knappe prestatie heeft in eigen land geen passend vervolg gekregen. PSV leed vorige week woensdag een pijnlijke nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB-beker en ging een paar dagen later opnieuw onderuit tegen de Deventenaren. Na de 1-2 verliespartij in de beker verloor PSV in de Adelaarshorst met 3-2, waardoor de achterstand op koploper PSV is opgelopen tot acht punten.

Artikel gaat verder onder video

De formatie van Bosz hoopt in de Champions League het goede gevoel terug te krijgen. Dat moet gebeuren tegen Arsenal, de huidige nummer twee van Engeland. De ploeg van trainer Mikel Arteta beleefde eveneens geen goede aanloop richting het eerste duel in de achtste finales. Na de 0-1 nederlaag tegen West Ham United bleef Arsenal vorige week woensdag op bezoek bij Nottingham Forest steken op een doelpuntloos gelijkspel. Naast PSV heeft dus ook Arsenal wat recht te zetten, al missen de Noord-Londenaren de nodige belangrijke spelers door blessureleed.

LEES OOK: ‘Paul Simonis moet Peter Bosz opvolgen bij PSV’

Bosz daarentegen kan zijn ploeg op vrijwel volle oorlogssterkte het veld in sturen. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Walter Benítez. Richard Ledezma neemt opnieuw plaats op de rechtsbackpositie. Mauro Júnior trainde maandagmiddag weliswaar mee met de groep, maar is pas net hersteld van een blessure. De achterhoede wordt gecompleteerd door Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia. Op het middenveld kiest Bosz voor Jerdy Schouten, Guus Til en Ismael Saibari. Dit betekent dat Veerman opnieuw op de bank begint. Volgens PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International is de Volendammer 'niet helemaal lekker'.

Voorin is Perisic de logische vervanger van Bakayoko. De Belg was in het afgelopen seizoen nog een van de grote uitblinkers in Eindhoven, maar worstelt in de huidige jaargang al tijden met zijn vorm. Perisic wordt geassisteerd door Luuk de Jong en Noa Lang.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

De ontmoeting tussen PSV en Arsenal begint om 21.00 uur en is hier live te volgen.

