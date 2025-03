Crisis bij PSV heeft grote gevolgen voor persoonlijk leven van Peter Bosz

Peter Bosz ligt ’s nachts met regelmaat wakker van de situatie waarin PSV zich momenteel bevindt, zo vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Toch komt dit niet alleen door de slechte resultaten, maar ook door de adrenaline die de trainer na een wedstrijd in zijn lichaam heeft.

PSV is momenteel bezig aan een zeer slechte reeks. De Eindhovenaren stonden in de winterstop nog ruim bovenaan in de Eredivisie, maar tien wedstrijden voor het einde staan ze tweede met een achterstand van acht punten op Ajax. Afgelopen week ging de ploeg van Bosz in de halve finale van de KNVB Beker in eigen huis onderuit tegen Go Ahead Eagles (1-2), waarna de Deventenaren afgelopen weekend ook in De Adelaarshorst te sterk waren (3-2).

Op de persconferentie van maandag geeft Bosz aan het moeilijk te hebben met de crisis in Eindhoven. “Er is niemand die mij gaat vertellen dat wij niet goed begonnen tegen Go Ahead, maar toch win je die wedstrijd niet. Dus er is iets wat wij niet goed doen”, begint de oefenmeester. Als hij vervolgens de opmerking krijgt dat hij dat eruit moet halen, beaamt Bosz dit. “Daar zijn wij heel druk mee bezig, meer dan 48 uur. Daar ben je dag en nacht mee bezig, ook al zitten er maar 24 uur in een dag. En ja, daar lig je ook wakker van ’s nachts. Want je bent er constant mee bezig.”

Later op de persconferentie krijgt de oefenmeester nogmaals de vraag of hij echt wakker ligt van de situatie, of dat hij dit alleen beeldspraak was. “Ja, natuurlijk lig ik er wakker van”, maakt Bosz duidelijk. Toch heeft het volgens de trainer niet alleen met de resultaten te maken. “Het komt ook door de adrenaline.” De trainer geeft als voorbeeld dat hij na de wedstrijd tegen Go Ahead nog vol met adrenaline zat, waardoor hij eenmaal thuis dus niet zomaar in slaap kan vallen.

